Роскомнадзор решил проверить BBC

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров © Роскомнадзор

Роскомнадзор начал проверку канала BBC World News и интернет-ресурсов BBC на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.

Как сообщает сайт Роскомнадзора, проверка проводится «в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания».

Ранее Ofcom объявил о том, что весной 2018 года в семи материалах телеканала RT, в частности, об отравлении Скрипалей и войне в Сирии, были нарушены принципы объективности подачи информации. Реакцией на подобные нарушения могут стать штрафы или отзыв лицензии на вещание в Великобритании.

«Мне искренне жаль корреспондентов ВВС, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности. Но грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ... не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа», — написала в фейсбуке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В России, как и во всех остальных странах, ВВС предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства», — прокомментировали претензии российской стороны в пресс-службе ВВС.

















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