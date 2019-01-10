Российский фильм отобран в главный конкурс Роттердамского кинофестиваля

Российский фильм отобран в главный конкурс Роттердамского кинофестиваляКадр из фильма «Sheena667»© IFFR
В основной конкурсной программе 48-го Международного Роттердамского кинофестиваля состоится мировая премьера дебютного полнометражного фильма российского режиссера Григория Добрыгина «Sheena667».
«Действие фильма происходит в наши дни в Вышнем Волочке. Разбитые дороги, снега и туманы. Главные герои — пара Ольга и Вадим, им за тридцать. У них есть автосервис на окраине города. Они простые люди, любят друг друга, но в их жизнь вторгается интернет», — цитирует Добрыгина РИА Новости.
Главные роли исполнили Юлия Пересильд и Владимир Свирский. Также в фильме снялись американская актриса Джордан Роуз Фрай, российская актриса Надежда Маркина и другие. Оператор — Михаил Кричман («Возвращение», «Изгнание», «Овсянки», «Елена», «Левиафан», «Нелюбовь»).
Григорий Добыгин — актер и режиссер, лауреат «Серебряного медведя» Берлинале-2010 за роль в фильме «Как я провел этим летом» режиссера Алексея Попогребского.
«Sheena667» стал первым фильмом из России, отобранным в главный конкурс Роттердамского кинофестиваля за последние пять лет. Последним российским фильмом-участником основной конкурсной программы в Роттердаме был в 2014 году «Комбинат "Надежда"» Натальи Мещаниновой.
48-й Международный Роттердамский кинофестиваль пройдет с 23 января по 3 февраля. В главном конкурсе фестиваля, Tiger Competition, участвуют восемь фильмов. Режиссер и продюсер одного из них по итогам фестиваля получат главный приз, Tiger Award, и разделят между собой 40 тысяч евро. Также будет присужден специальный приз жюри в размере 10 тысяч евро.
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