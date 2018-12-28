Умер Амос Оз

© Olivier Fitoussi & Moti Milrod

Сегодня, 28 декабря, в возрасте 79 лет умер израильский писатель Амос Оз.

Об этом сообщает Haaretz.

Амос Оз родился в 1939 году в Иерусалиме, изучал философию и литературу в Еврейском университете в Иерусалиме и в Оксфордском университете, много лет был учителем в школе в кибуце Хульда, впоследствии преподавал в Оксфордском университете, Еврейском университете и в Колледже Колорадо.

Первый сборник рассказов Амоса Оза вышел в 1965 году, с тех пор увидели свет десятки его произведений, в том числе 14 романов. Участник Шестидневной войны и войны Судного дня, писатель с конца 1960-х опубликовал множество статей и эссе об арабо-израильском конфликте.

Книги Амоса Оза переведены на 45 иностранных языков и изданы в 47 странах мира.

Лауреат премии «Фемина» лучшему зарубежному автору (1988), премии Израиля по литературе (1998), премии Гёте (2005), премии принца Астурийского (2007), премии Кафки (2013), премии «Ясная поляна» в номинации «Иностранная литература» (2018).









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