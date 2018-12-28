«Ведомости» назвали Кирилла Серебренникова культурным героем года© Радио Свобода / YouTube
Газета «Ведомости» подвела итоги спецпроекта «Персона года – 2018». В номинации «Культурный герой» победил художественный руководитель театра «Гоголь-центр», режиссер Кирилл Серебренников.
Персон года выбирают редакция и читатели «Ведомостей», результаты голосования опубликованы на сайте спецпроекта.
В случае с Кириллом Серебренниковым выбор редакции газеты совпал с выбором ее читателей. По итогам прошлогоднего голосования Серебренников также был признан культурным героем года.
Как отмечают авторы спецпроекта, с тех пор ситуация мало изменилась: «Режиссер по-прежнему находится под домашним арестом и по-прежнему выпускает успешные премьеры. Культурная общественность по-прежнему ходит на суды по делу "Седьмой студии" как на работу. Разве что теперь это дело рассматривается по существу — но вызывает у присутствующих все то же ощущение дурной кафкианской бесконечности».
Среди главных достижений Серебренникова в 2018 году, в частности, упомянуты выход его фильма «Лето», участвовавшего в основной конкурсной программе Каннского фестиваля, национальная театральная премия «Золотая маска» за режиссуру оперы «Чаадский» в «Геликон-опере» и новые номинации на «Золотую маску» — за спектакли «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре» и «Нуреев» в Большом театре, которые вышли, когда режиссер уже был под домашним арестом.
Ранее Кирилла Серебренникова назвала человеком года Ассоциация театральных критиков.
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