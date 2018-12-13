Российско-немецкий хип-хоп перфоманс покажут в КЦ ЗИЛ

© Goethe-Institut Moskau

18 декабря в зале «Конструктор» Культурного центра ЗИЛ в Москве состоится российско-немецкий хип-хоп перфоманс «От конструктора к конструктивизму», который переводит на язык движений и танца принципы Баухауса.

Об этом сообщает сайт Гёте-Института в Москве.

«От конструктора к конструктивизму» — это философия Баухауса, воплощенная в движении, и девиз нового хореографического стиля, рожденного в результате серии мастер-классов, инициированных Гёте-Институтом в Москве весной 2017 года.

Немецкий хореограф и хип-хоп исполнитель Storm (Нильс Робицки), российский танцовщик и хореограф Banzay BNZ (Андрей Коваленко) и российская танцевальная компания Russian FarForYo создали танец для всех. Его элементы опираются на идеи легендарной школы дизайна и архитектуры: они функциональны, инновативны и эстетичны. При этом, согласно принципу серийности, они просты, эффективны и легко воспроизводимы.

По словам Storm, в своей работе он следовал эстетике Вальтера Гропиуса: «Баухаус хотел создать архитектуру и дизайн интерьера для масс. Поэтому мы хотели создать танец для масс, который легко было бы воспроизвести. Вместо сложных форм и комбинаций в нём должны быть чётко считываемая эстетика прямых линий и параллелей, повторения, выражающие идею штамповки».

Оригинальный саундтрек сочинил битмейкер Max Detal' (Максим Бондаренко), используя изобретенный им электронный инструмент «Добрыня». Max Detal' играет вживую на всех представлениях проекта.









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