Большой вечер Юлия Гуголева пройдет в Москве

© Институт «Стрелка»

17 декабря «Новое издательство» и образовательный проект InLiberty организуют в Москве большой вечер поэта Юлия Гуголева, посвященный выходу его новой книги «Мы — другой».

Вечер пройдет в пространстве «InLiberty Рассвет» (Столярный пер., д. 3, корп. 1).

Начало в 20:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Юрий Сапрыкин: «Голос поэта Гуголева — пристрастный, язвительный, ни на кого не похожий — всегда звучит как будто в унисон и вместе с тем в противофазе со стихией речи, чужого коллективного говорения, находится вне и внутри нее. Это речь, которая слышится и произносится за не пустым столом, с телевизионного экрана, из темной подворотни, над разверстой могилой — и в которой внимательный слух обнаруживает ноты печали и нежности, трагические, бесчеловечные диссонансы и примиряющую, общую для всех коду. Сверхспособность Гуголева — в умении сказать свое слово в присутствии этой музыки, слыша ее и не сливаясь с ней».

































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