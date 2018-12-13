На «Винзаводе» обсудят существование на развалинах инаковости© ЦСИ «Винзавод»
17 декабря в Винтажном зале Центра современного искусства «Винзавод» в Москве состоится дискуссия «Чужой против борщевика: существование на развалинах инаковости».
Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.
Как сообщают организаторы, на дискуссии будут обсуждаться «проблемы онтологического статуса ксеносущностей и границ между ними в контексте советских и постсоветских нарраций, экологий и технологий. Сосуществования инвазивных растений, рудеральной флоры и фауны, инопланетян, а также технологий, посредством которых всё вышеперечисленное упаковывается в сценарии современного телевидения, станут опорными в разговоре о чужеродных, токсичных медиаэкологиях и порождаемых ими гибридных формах телесностей, сознаний и субъективностей».
Участники:
- Екатерина Никитина — доктор гуманитарных наук по литературоведению, Силезский университет, специалист в области исследований постгуманизма.
- Полина Ханова — преподаватель философского факультета МГУ, исследователь, переводчик.
- Александр Ветушинский — преподаватель философского факультета МГУ, сотрудник Московского центра исследования видеоигр.
- Никита Сазонов — философ, автор статей и переводов в журнале «Логос»
Дискуссия входит в курс «Диамат» Философского клуба «Винзавода»
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