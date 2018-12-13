Cineticle устраивает киноуикенд в Петербурге и Москве

Cineticle устраивает киноуикенд в Петербурге и МосквеКадр из фильма «Моего брата зовут Роберт, и он идиот»© КАРО
С 14 по 16 декабря в Петербурге и Москве интернет-журнал Cineticle при поддержке проекта «Каро.Арт» представит фильмы «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» Филипа Грёнинга и «Слон сидит спокойно» Ху Бо.
Как сообщает сайт журнала «Сеанс», московские показы пройдут в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», петербургские — в кинотеатре «Каро 9 Варшавский экспресс», и это, «вероятно, последняя возможность в обозримом будущем увидеть оба фильма на большом экране».
Cineticle Weekend откроется 14 декабря в Петербурге картиной «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» (фильм представит критик, редактор «Сеанса» Никита Смирнов), 15 декабря в обоих городах будет показан фильм «Слон сидит спокойно», 16 декабря программу завершит в Москве фильм «Моего брата зовут Роберт, и он идиот».
«Моего брата зовут Роберт, и он идиот» (Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot / My Brother's Name Is Robert and He Is an Idiot, Германия-Франция-Швейцария, 2018)
Режиссер: Филип Грёнинг
Сценарий: Филип Грёнинг, Сабина Тимотео
Оператор: Филип Грёнинг
В главных ролях: Йозеф Маттес, Юлия Цанге
«Слон сидит спокойно» (Da xiang xi di er zuo / An Elephant Sitting Still, Китай, 2018)
Режиссер: Ху Бо
Сценарий: Ху Бо
Оператор: Чао Фань
В главных ролях: Чжан Юй, Пэн Юйчан, Ван Юйвэнь, Ли Цунси
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