Cineticle устраивает киноуикенд в Петербурге и Москве

Кадр из фильма «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» © КАРО

С 14 по 16 декабря в Петербурге и Москве интернет-журнал Cineticle при поддержке проекта «Каро.Арт» представит фильмы «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» Филипа Грёнинга и «Слон сидит спокойно» Ху Бо.

Как сообщает сайт журнала «Сеанс», московские показы пройдут в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», петербургские — в кинотеатре «Каро 9 Варшавский экспресс», и это, «вероятно, последняя возможность в обозримом будущем увидеть оба фильма на большом экране».

Cineticle Weekend откроется 14 декабря в Петербурге картиной «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» (фильм представит критик, редактор «Сеанса» Никита Смирнов), 15 декабря в обоих городах будет показан фильм «Слон сидит спокойно», 16 декабря программу завершит в Москве фильм «Моего брата зовут Роберт, и он идиот».

«Моего брата зовут Роберт, и он идиот» (Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot / My Brother's Name Is Robert and He Is an Idiot, Германия-Франция-Швейцария, 2018)

Режиссер: Филип Грёнинг

Сценарий: Филип Грёнинг, Сабина Тимотео

Оператор: Филип Грёнинг

В главных ролях: Йозеф Маттес, Юлия Цанге

«Слон сидит спокойно» (Da xiang xi di er zuo / An Elephant Sitting Still, Китай, 2018)

Режиссер: Ху Бо

Сценарий: Ху Бо

Оператор: Чао Фань

В главных ролях: Чжан Юй, Пэн Юйчан, Ван Юйвэнь, Ли Цунси









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