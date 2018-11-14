 
16:25 14 ноября 2018Новости
8640
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Cineticle и МШНК представят новый фильм Филипа Грёнинга

News_detailed_picture© Cineticle

Сегодня, 14 ноября, в киноцентре «Октябрь» в проекте «Каро.Арт» состоится показ фильма немецкого режиссера Филипа Грёнинга «Моего брата зовут Роберт, и он идиот». Показ организуют журнал Cineticle и Московская школа нового кино.

Начало в 20:00, фильм будет показан на немецком языке с русскими субтитрами.

Как сообщает Cineticle, после показа состоится Q&A c режиссером, модератор встречи — кинокритик Катерина Белоглазова.

Премьера фильма состоялась в феврале на Берлинале-2018. «Одни критики с него бежали, другие безуспешно прочили ему победу», — писала Катерина Белоглазова в журнале «Сеанс», уже тогда у нее создалось впечатление, что «эта трехчасовая картина — один из главных фильмов начавшегося года».

  • «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» (Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, Германия-Франция-Швейцария, 2018)
    Режиссер: Филип Грёнинг
    Сценарий: Филип Грёнинг, Сабина Тимотео
    Оператор: Филип Грёнинг
    В главных ролях: Йозеф Маттес, Юлия Цанге

    Синопсис: Лето. Двойняшки Роберт и Елена валяются в кукурузных полях. Он помогает подготовиться ей к последнему экзамену по философии. Между разговорами о Хайдеггере Елена пытается выяснить, спал ли Роберт с ее лучшей подругой и сама заключает пари: переспать с кем-то до окончания вуза. Если Елене это не удастся, брат заберет ключи от «Фольксвагена» — первой машины, которую детям подарили отсутствующие родители. Пока сестра примеряется к незнакомцам, Роберт колеблется между ролями наблюдателя и соучастника.


Комментарии


Сегодня на сайте

АквариумColta Specials
Аквариум 

Москва как хорошеющий день ото дня аквариум в фотопроекте Валерия Нистратова

13 ноября 201821200