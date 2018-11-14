Cineticle и МШНК представят новый фильм Филипа Грёнинга

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Сегодня, 14 ноября, в киноцентре «Октябрь» в проекте «Каро.Арт» состоится показ фильма немецкого режиссера Филипа Грёнинга «Моего брата зовут Роберт, и он идиот». Показ организуют журнал Cineticle и Московская школа нового кино.

Начало в 20:00, фильм будет показан на немецком языке с русскими субтитрами.

Как сообщает Cineticle, после показа состоится Q&A c режиссером, модератор встречи — кинокритик Катерина Белоглазова.

Премьера фильма состоялась в феврале на Берлинале-2018. «Одни критики с него бежали, другие безуспешно прочили ему победу», — писала Катерина Белоглазова в журнале «Сеанс», уже тогда у нее создалось впечатление, что «эта трехчасовая картина — один из главных фильмов начавшегося года».