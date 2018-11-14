Cineticle и МШНК представят новый фильм Филипа Грёнинга© Cineticle
Сегодня, 14 ноября, в киноцентре «Октябрь» в проекте «Каро.Арт» состоится показ фильма немецкого режиссера Филипа Грёнинга «Моего брата зовут Роберт, и он идиот». Показ организуют журнал Cineticle и Московская школа нового кино.
Начало в 20:00, фильм будет показан на немецком языке с русскими субтитрами.
Как сообщает Cineticle, после показа состоится Q&A c режиссером, модератор встречи — кинокритик Катерина Белоглазова.
Премьера фильма состоялась в феврале на Берлинале-2018. «Одни критики с него бежали, другие безуспешно прочили ему победу», — писала Катерина Белоглазова в журнале «Сеанс», уже тогда у нее создалось впечатление, что «эта трехчасовая картина — один из главных фильмов начавшегося года».
- «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» (Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, Германия-Франция-Швейцария, 2018)
Режиссер: Филип Грёнинг
Сценарий: Филип Грёнинг, Сабина Тимотео
Оператор: Филип Грёнинг
В главных ролях: Йозеф Маттес, Юлия Цанге
Синопсис: Лето. Двойняшки Роберт и Елена валяются в кукурузных полях. Он помогает подготовиться ей к последнему экзамену по философии. Между разговорами о Хайдеггере Елена пытается выяснить, спал ли Роберт с ее лучшей подругой и сама заключает пари: переспать с кем-то до окончания вуза. Если Елене это не удастся, брат заберет ключи от «Фольксвагена» — первой машины, которую детям подарили отсутствующие родители. Пока сестра примеряется к незнакомцам, Роберт колеблется между ролями наблюдателя и соучастника.
новости
17:41В Якутии установлен объект Николая Полисского
16:25Cineticle и МШНК представят новый фильм Филипа Грёнинга
15:45Лейбл «Снегири» отпразднует юбилей в Москве
14:32Восстановлен первый фильм Дзиги Вертова
13:47В Иркутске покажут новое немецкое кино
12:28Трио Кена Вандермарка выступит в «Доме»
11:56В Москве откроется выставка о «Журнальном зале»
Вчера
17:26Журнал The New Times собрал 22 млн на выплату штрафа
15:59Ho99o9 приедут в Москву на церемонию Jager Music AwardsВсе новости