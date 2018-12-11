Полное собрание записей Шаляпина вышло в США

Американская звукозаписывающая компания Marston Records выпустила полное собрание записей Федора Шаляпина (1873-1938).

Как сообщает ТАСС, в собрание Marston Records вошли 13 дисков, на которых записано более 200 треков, причем некоторые их них никогда ранее не издавались.

В комплекте «Feodor Chaliapin: The Complete Recordings» представлены практически все известные на сегодняшний день записи Шаляпина, в том числе сделанные компанией His Master's Voice на выступлениях певца в Ковент-Гардене и Альберт-Холле в 1926-1928 годах.

«Выпустить собрание Шаляпина было давним желанием Marston Records, — говорится в аннотации к релизу. — Однако масштаб этого проекта, его стоимость и время, необходимое для достойного осуществления, раз за разом отодвигали сроки реализации наших планов».

Полное собрание записей Шаляпина стало итогом многолетней кропотливой работы. За основу были взяты десять виниловых пластинок фирмы «Мелодия» 1960-х и 1970-х годов, а также пять лазерных дисков, подготовленных в XXI веке проживавшим в Нью-Йорке эмигрантом Владимиром Гурвичем. Диски были выпущены компанией Arbiter, которая не смогла довести проект до конца.

В Marston Records тщательно подошли к оцифровке материала: для ремастеринга выбирался первый оригинал, находящийся в звукозаписывающей компании, и только в случае невозможности его обнаружить — наиболее хорошо сохранившиеся пластинки. Исключение составили самые редкие записи, существующие в одном экземпляре, а также восемь восковых валиков конца XIX века — они изданы в качестве приложения к последнему, 13-му диску комплекта.









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