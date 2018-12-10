Объявлены первые лауреаты «Золотой маски»

© «Золотая маска»

Сегодня, 10 декабря, стали известны имена 15 лауреатов российской национальной премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Список лауреатов опубликован на сайте «Золотой маски». Среди них актеры Александр Збруев, Элина Быстрицкая, Василий Лановой, Инна Чурикова и Станислав Любшин, балетмейстер Владимир Васильев, драматург Александр Гельман, историк балета Вадим Гаевский.

Специальную премия зарубежному деятелю театра за выдающийся вклад в развитие театрального искусства присуждена британскому режиссеру Деклану Доннелану.

Также сегодня объявлены составы жюри премии и фестиваля «Золотая маска» 2019 года.

Председателем жюри драматического театра и театра кукол стал режиссер, художественный руководитель проектов Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева Адольф Шапиро, жюри музыкального театра возглавила оперная певица, солистка Мариинского театра Лариса Гоголевская.

Основная конкурсная программа фестиваля «Золотая маска» пройдет в Москве с февраля по апрель 2019 года. Церемония вручения лауреатов 25-го сезона премии «Золотая маска» состоится 16 апреля на Исторической сцене Большого театра, почетные премии будут вручены в Большом театре 27 марта.









ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ