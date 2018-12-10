Выставка «Засушенному — верить» переезжает в «Мемориал»

© Благотворительный фонд В. Потанина

14 декабря в Международном Мемориале в Москве откроется передвижная выставка Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева «Засушенному — верить», посвященная истории Соловецкого лагеря особого назначения.

Этой осенью выставка была показана в Музее архитектуры имени А.В. Щусева. В Международном Мемориале она будет проходить до 12 марта 2019 года.

«На основе гербария музея, научных описаний растений-переселенцев, а также материалов партнеров проекта будет предоставлено свидетельство перемещений людей и растений во времена ГУЛАГа, — сообщает сайт проекта. — История Соловецкого лагеря особого назначения под новым, неожиданным углом — через лист гербария, который выступает как научный источник, символ памяти, архивный документ. Она начинается с трав, которые проросли за сотни километров от родных мест и найдены возле разрушенных лагерных бараков материковых лесозаготовительных командировок».

Выставка «Засушенному — верить» (автор и куратор — Надежда Пантюлина, художник — Петр Пастернак) объединяет архивные документы, научные результаты и работы современных художников Андрея Кузькина («Следы», 2006–2007), Хаима Сокола («Зима», 2018) и Ивана Щукина («Утро. День. Вечер», 2017).

Проект, созданный на грант Благотворительного фонда В. Потанина, в 2017 году стал победителем конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» в номинации «Открытая коллекция».

В экспозиции представлены гербарии Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН, Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН, Международного Мемориала, Музея Норильска, Воронежского государственного университета имени профессора Б.М. Козо-Полянского и частного собрания ботаника и краеведа Марины Трифоновой.

Выставка подготовлена совместно с Международным Мемориалом при содействии и помощи кафедры высших растений биологического факультета МГУ, Беломорской биологической станции имени Н.И. Перцова МГУ, Кандалакшского государственного природного заповедника, Фонда имени Генриха Бёлля.

При подготовке проекта были использованы фото- и архивные документы Центрального архива ФСБ России, Национального архива Республики Карелия, Национального музея Республики Карелия, Государственного архива Российской Федерации, Государственной публичной исторической библиотеки России, Государственной национальной библиотеки, Российской государственной библиотеки, Библиотеки биологического факультета МГУ, кафедры высших растений биологического факультета МГУ, Администрации Беломорско-Балтийского канала, Российского государственного архива социально-политической истории, архива и музея Международного Мемориала, Архива при Информационном центре при МВД по Республики Карелия, Государственного архива Вологодской области, Национального архива Хельсинки, архива Ирины Галковой, Симона Шноля, Сергея Демичева, Николая Вехова, Ксении Кособоковой.





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