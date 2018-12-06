Короткометражки молодых российских режиссеров покажут в «Октябре»

© КАРО.Арт

21 декабря в московском киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт» и авторской программы «Новое кино» начнется ежемесячный цикл показов короткометражных фильмов российских режиссеров нового поколения.

Организаторы программы: кинокомпания Kinokult и проект «Каро.Арт».

В каждый альманах войдут по три картины выпускников ведущих российских киношкол, которые успели заявить о себе на международных кинофестивалях. После показов пройдут дискуссии с режиссерами и деятелями культуры и киноиндустрии.

Программу откроют фильмы студентов Московской школы нового кино:

«Святые дни» (2016), реж. Алина Филиппова



Синопсис: Влад и Аня: брат и сестра. Их отец умирает, и они остаются одни. Ящик плывет по воде — что в нем? Двое молчат — о чем они молчат? Это их святые дни, две их линии, сливающиеся в одну.



Фестивали: Thess International Short Film Fest (Салоники), 2morrow (Москва)



Об авторе: Алина Филиппова — автор, режиссер и оператор фильма «Attacca», премьера которого состоялась на Beat FF 2018, также известна своими документальными фильмами и музыкальными клипами.

«Восьмой вид» (2018), реж. Лена Ланских



Синопсис: В то время, как коррекционный интернат готовится к дню открытых дверей, 14-летняя Кристина принимает решение во что бы то ни стало попасть домой...



Фестивали: «Меридианы Тихого» (Владивосток) — приз за лучшую женскую роль, лучший студенческий короткометражный фильм, «Горький fest» (Нижний Новгород) — специальный приз жюри «За создание образа личности, противостоящей системе»



Об авторе: Лена Ланских — автор сценария и режиссер короткометражных фильмов «Косичка» (2014), «Без звука» (2016), «Рок» (2016)

«Как себя вести» (2018), реж. Саша Карелина, премьерный показ в России.



Синопсис: Фильм о предвестии травмы и трансформации через нее. Безымянная девочка чутко всматривается в непорочный мир. Нетерпимое потрясение вынуждает ее измениться…



Фестивали: Lausanne Underground Film & Music Festival (Лозанна) — приз за лучший короткометражный игровой фильм



Об авторе: Саша Карелина — автор, режиссер, оператор документальных фильмов и арт-проектов, также работает фотографом на культурных площадках и в известных печатных изданиях.





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