Новый роман Николая В. Кононова обсудят в «Пионере»

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11 декабря в книжном магазине Pioner Bookstore состоится обсуждение новой книги журналиста и писателя Николая В. Кононова «Восстание. Документальный роман», которая вышла в «Новом издательстве».

Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

Писатель и журналист Анна Немзер и куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов обсудят с Николаем В. Кононовым, как формат документального романа позволяет включить читателя в разговор о травматической истории XX века.

«Война, плен, власовское движение, концлагерь, Холокост, послевоенная Бельгия, репатриация, ГУЛАГ, легендарное Норильское восстание — все это вместилось в жизнь одного конкретного человека, в которой общий опыт русской и европейской истории столкнулся с органической непереносимостью принуждения и несвободы, — говорится в аннотации к книге. — Документальный роман Николая В. Кононова «Восстание» выводит на сцену нового героя советской эпохи и исследует, как устроено само человеческое стремление к свободе — в подневольной стране, в XX веке».

На встрече можно будет купить книгу «Восстание. Документальный роман» Николая В. Кононова по специальной цене и подписать ее у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.





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