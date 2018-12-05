Пушкинский музей объявил планы на 2019 год

Гоген Поль. А, ты ревнуешь? 1892 © Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Сегодня, 5 декабря, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) представил выставочный план на 2019 год. Главным событием года станет выставка о московском меценате Сергее Щукине.

Как сообщает сайт ГМИИ, выставка «Щукин. Биография коллекции» откроется 17 июня. На ней будут, в частности, представлены работы Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса и Пикассо. Значительная часть щукинской коллекции, разделенной между ГМИИ и Государственным Эрмитажем, будет показана в Москве впервые после 1948 года.

Также в главном здании ГМИИ пройдут выставки «Лондонская школа» (с 4 марта) — около 80 живописных и графических работ наиболее британских художников из собрания Галереи Тейт, выставка Томаса Гейнсборо (с 25 ноября) — произведения из Лондонской национальной галереи, Музея Виктории и Альберта, Галереи Тейт, Национальной портретной галереи, лондонской Королевской академии художеств и других коллекций.

В галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков 18 февраля откроется выставка «Арабески. Восток – Запад», подготовленная совместно с Фондом Марджани и посвященная взаимодействию восточной и западной культур, 3 июня — выставка собрания фонда Louis Vuitton с работами Джакометти, Рихтера, Бэнкси, Мураками и других художников ХХ–XXI веков, а 28 октября — выставка, посвященная немецкому художнику и хореографу Оскару Шлеммеру (1888–1943).

Кроме того, в 2019 году ГМИИ готовит выставки «Артемизия Джентилески и ее современники», «"Русские" Йордансы», «Дагеротип, автохром, полароид 1/1», «Античное искусство. Коллекция Михаила и Елены Карисаловых», «Цветаев и Юсуповы».





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