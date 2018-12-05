Фестиваль видеопоэзии «Пятая нога» представит программу в Берлине

7 декабря на международном фестивале видеопоэзии «Зебра» в Берлине состоится ретроспективный показ фестиваля «Пятая нога».

Программа показа составлена совместно кураторами обоих фестивалей. В нее вошли работы Инги Шепелёвой, Романа Осьминкина, Марии Годованной на стихи Шарля Пеннекена, Ольги Виноградовой на стихи Демьяна Кудрявцева, Дениса Браницкого на стихи Андрея Родионова, арт-группы «Эсфирь Шуб» на стихи Елены Костылевой и Галины Рымбу, Анны Толкачевой на стихи Всеволода Некрасова, Андрея Сильвестрова на стихи Юрия Лейдермана, Игоря Титова и Анастасии Великородной на стихи Дмитрия Пригова.

В рамках показа выступят поэты Роман Осьминкин, Инга Шепелёва, Андрей Родионов, Анна Толкачева, Константин Шавловский.

Вместе с ними российскую видеопоэзию представят куратор фестиваля «Пятая нога» Екатерина Троепольская, режиссеры Андрей Сильвестров и Полина Заславская.

Фестиваль «Пятая нога» — самый старый и представительный фестиваль видеопоэзии в России — проводится с 2007 года, c 2014 года — совместно с Премией Драгомощенко. Суть фестиваля — конкурс видеопоэтических работ, сделанных за последнее время. Подать заявку на участие в фестивале можно в любое время на его сайте.









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