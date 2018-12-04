«Москино» представит ретроспективу Юлия Райзмана

«Москино» представит ретроспективу Юлия РайзманаКадр из фильма «Коммунист»© «Мосфильм»
14 и 15 декабря в кинотеатрах сети «Москино» пройдет ретроспектива Юлия Райзмана (1903-1994), подготовленная к 115-летию со дня рождения режиссера.
Как сообщает сайт «Москино», в программу ретроспективы Юлия Райзмана «вошли как его военные фильмы и комедии 40-х годов, так и психологические драмы 70-х и 80-х с выдающимися актерскими работами Веры Алентовой и Ирины Купченко», а также фильм 1957 года «Коммунист».
Расписание:
Кинотеатр «Искра»
- 14 декабря в 13:00 — «Небо Москвы» (1944)
Кинотеатр «Молодежный»
- 14 декабря в 15:00 — «Коммунист» (1957)
Кинотеатр «Полет»
- 14 декабря в 13:30 — «Поезд идет на восток» (1948)
Кинотеатр «Салют»
- 14 декабря в 10:00 — «Машенька» (1942)
Кинотеатр «Сатурн»
- 14 декабря в 15:00 — «Время желаний» (1984)
Кинотеатр «Спутник»
- 15 декабря в 10:00 — «Частная жизнь» (1982)
Кинотеатр «Тула»
- 14 декабря в 14:30 — «Странная женщина» (1977)
Вход свободный, в порядке живой очереди.
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