Виртуальная академия ГМИИ откроется в 2019 году© Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) запустит онлайн-проект «Академия Пушкинского» в первой половине 2019 года.
Об этом сегодня, 4 декабря, сообщила на пресс-конференции в Москве директор ГМИИ Марина Лошак, передает РИА Новости.
Директор ГМИИ уточнила, что первым курсом академии станет «Краткая история мирового искусства». Этот курс предназначен для молодой аудитории, и тех, кто только начинает знакомство с историей искусства.
«"Академия Пушкинского" предоставит возможность получить доступное широкое образование в области истории и теории искусств для всех желающих, в том числе, гражданам России, проживающим в регионах, и гражданам с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении на сайте ГМИИ.
Обучение в академии будет построено по принципу прохождения последовательных модулей образовательного курса, включающих видеолекцию, самостоятельную работу и домашнего задания. В конце курса пользователь сможет получить сертификат о прохождении цикла.
В ближайшее время также планируется начать обучение по двум циклам серии «Страницы истории мирового искусства» — «Великие мастера итальянского Возрождения» и «Импрессионизм».
Кроме того, сообщается, что до 2022 года академия будет сфокусирована на запуске курсов, посвященных тем залам музея, которые будут недоступны на время его реконструкции с 2022 по 2026 год.
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