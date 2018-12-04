Виртуальная академия ГМИИ откроется в 2019 году

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) запустит онлайн-проект «Академия Пушкинского» в первой половине 2019 года.

Об этом сегодня, 4 декабря, сообщила на пресс-конференции в Москве директор ГМИИ Марина Лошак, передает РИА Новости.

Директор ГМИИ уточнила, что первым курсом академии станет «Краткая история мирового искусства». Этот курс предназначен для молодой аудитории, и тех, кто только начинает знакомство с историей искусства.

«"Академия Пушкинского" предоставит возможность получить доступное широкое образование в области истории и теории искусств для всех желающих, в том числе, гражданам России, проживающим в регионах, и гражданам с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении на сайте ГМИИ.

Обучение в академии будет построено по принципу прохождения последовательных модулей образовательного курса, включающих видеолекцию, самостоятельную работу и домашнего задания. В конце курса пользователь сможет получить сертификат о прохождении цикла.

В ближайшее время также планируется начать обучение по двум циклам серии «Страницы истории мирового искусства» — «Великие мастера итальянского Возрождения» и «Импрессионизм».

Кроме того, сообщается, что до 2022 года академия будет сфокусирована на запуске курсов, посвященных тем залам музея, которые будут недоступны на время его реконструкции с 2022 по 2026 год.









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