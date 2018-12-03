Атрибутирован неизвестный портрет Павла Филонова

Атрибутирован неизвестный портрет Павла ФилоноваЛюбовь Милеева. Тройной портрет. Фрагмент (портрет Павла Филонова). 1925© Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник
В запасниках Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (РИАМЗ) выявлен и атрибутирован неизвестный портрет основоположника аналитического искусства, художника Павла Филонова (1883-1941).
Об этом говорится в статье кандидата искусствоведения Майи Семиной, автора основанного на архивных источниках исследования, результаты которого представлены в журнале «Золотая палитра».
Изображение Филонова входит в состав трехчастной композиции и является самым ранним прижизненным портетом художника, исполненным в 1925 году одной из его учениц, Любовью Милеевой.
Имя Милеевой никогда не фигурировало в контексте творчества мастеров аналитического искусства, но благодаря находке удалось установить принадлежность художницы к группе Филонова.
Помимо акварели сохранился второй графический портрет с изображением Филонова, созданный Милеевой в тот же период в стенах Академии художеств. Оба визуальных памятника происходят из коллекции РИАМЗ, куда они поступили в 1936 году, когда состоялась первая посмертная выставка Л.Ф. Милеевой.
Исследование также позволило проанализировать ключевые аспекты малоизученной генеалогии Филоновых, в том числе выдвинуть гипотезу о местонахождении дома в Рязани, где жили его родители.
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