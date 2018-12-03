Галерея «Открытый клуб» представит выставку Егора Плотникова

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6 декабря в московской галерее «Открытый клуб» откроется выставка «Егор Плотников. Девятнадцать пейзажей с ретранслятором».

«В своей новой серии художник продолжает исследование темы реального пейзажа как социального ландшафта и живописного пейзажа, как "музейного" жанра, существующего на периферии актуального культурного поля», — сообщают организаторы выставки.

«Обращаясь к опыту мастеров прошлого (Моне, Хокусая и других), — пишут они, — Егор Плотников фокусирует внимание на одном и том же объекте, но в отличии от величественных Руанского собора и горы Фудзи, объект этот ничем не примечателен и абсолютно утилитарен. Ретрансляционная вышка сотовой связи напоминает нам сегодня о присутствии человека чаще, чем стадо коров или вспаханное поле. Вертикальная ось безлюдного равнинного пейзажа наполняет тишину вокруг информационным потоком, невидимым глазу, но гораздо более реальным, чем утренний туман, бетонная дорога или осенний лес».

Выставка «Егор Плотников. Девятнадцать пейзажей с ретранслятором» в галерее «Открытый клуб» (ул. Спиридоновка, д. 9/2) продлится до 29 декабря.













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