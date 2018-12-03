Новое пространство Театра наций продолжает цикл «HOW LONG IS NOW»

С 5 по 8 декабря в Новом пространстве Театра наций продолжится цикл интеллектуальных марафонов «HOW LONG IS NOW» с участием российских экспертов в различных областях культуры и искусства.

Расписание декабрьского марафона, получившего название «О дивный новый мир», опубликовано на сайте Театра наций.

Как трансформируются сегодня социальные и культурные нормы?

Где проходит черта между «нормальным» и «ненормальным» в эпоху размытых границ между частным и публичным, истиной и ложью?

Каковы этические вызовы, перед которыми ставит человека эра постправды, движени я #MeToo и торжества политкорректности?

Ответы на эти и другие вопросы будут искать политолог, колумнист газеты «Ведомости» и радиостанции «Эхо Москвы» Екатерина Шульман, публицист, заведующий отделом культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский, лингвист, доктор филологических наук Максим Кронгауз, политолог и философ, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов, научный журналист, автор книги «Максимальный репост» Борислав Козловский и основатель медиаартели «Мамихлапинатана» Егор Мостовщиков.

Куратор проекта — театральный критик, шеф-редактор раздела «Театр» COLTA.RU Дмитрий Ренанский.









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