Новое пространство Театра наций продолжает цикл «HOW LONG IS NOW»© Elsa Snyder
С 5 по 8 декабря в Новом пространстве Театра наций продолжится цикл интеллектуальных марафонов «HOW LONG IS NOW» с участием российских экспертов в различных областях культуры и искусства.
Расписание декабрьского марафона, получившего название «О дивный новый мир», опубликовано на сайте Театра наций.
- Как трансформируются сегодня социальные и культурные нормы?
- Где проходит черта между «нормальным» и «ненормальным» в эпоху размытых границ между частным и публичным, истиной и ложью?
- Каковы этические вызовы, перед которыми ставит человека эра постправды, движения #MeToo и торжества политкорректности?
Ответы на эти и другие вопросы будут искать политолог, колумнист газеты «Ведомости» и радиостанции «Эхо Москвы» Екатерина Шульман, публицист, заведующий отделом культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский, лингвист, доктор филологических наук Максим Кронгауз, политолог и философ, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов, научный журналист, автор книги «Максимальный репост» Борислав Козловский и основатель медиаартели «Мамихлапинатана» Егор Мостовщиков.
Куратор проекта — театральный критик, шеф-редактор раздела «Театр» COLTA.RU Дмитрий Ренанский.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
новости
15:31«Москва глазами инженера» проведет фестиваль архитектурного модерна
14:43Галерея «Открытый клуб» представит выставку Егора Плотникова
14:26Новое пространство Театра наций продолжает цикл «HOW LONG IS NOW»
13:15«Процесс» Сергея Лозницы покажут в Москве
10:38На «Винзаводе» откроется выставка Дарьи Абдуллиной
1 декабря 2018
12:16Награждены лауреаты премии «Будущее время»
30 ноября 2018
17:06На Зимнем книжном фестивале в Казани представят 10 тысяч книг
15:37В Некрасовке открылась выставка о ЛЕФеВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить