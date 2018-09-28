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В финал конкурса «Будущее время» вышли пять авторов

News_detailed_picture© Конкурс «Будущее время»

Жюри конкурса на лучший научно-фантастический рассказ «Будущее время» объявило пять авторов произведений, вошедших в шорт-лист премии, организованной благотворительным фондом «Система». Тема конкурсных работ этого года – «Бессмертие».

На конкурс поступило более 1800 заявок из 70 регионом России и 32 других стран. Финалистами стали:

  • Артем Хлебников (Москва) — «Оно даже не прошло»
    История о бессмертии информации: время, события и эмоции никогда не исчезают полностью. Чем опасно соприкосновение с вечностью?
    Автор — преподаватель русского языка и литературы; кинокритик в журнале Cineticle, автор лекций об американском кино в Level One.

  • Алексей Андреев (Москва) — «Креветка»
    Чтобы обрести бессмертие, нужно перестать быть человеком?..
    Автор — поэт, журналист и футуролог, создатель RadioNet, первой в России радиопрограммы, выходящей только в интернете; как писатель известен под псевдонимом Мерси Шелли (романы «Паутина» и «2048»).

  • Алексей Грашин (Краснодар) — «Когда же тленное сие»
    История о вымирании человечества как расы и лекарстве от бессмертия.
    Автор — начинающий писатель; автор романа (самиздат).

  • Николай Караев (Таллин) — «Иммор Павел»
    Рассказ о двух видах бессмертия: индивидуальное телесное против общего ментального.
    Автор — журналист, переводчик и писатель; автор научно-фантастических рассказов («Фантастика-2003», «Новые легенды-2», «Русская фантастика-2007») и переводов.

  • Денис Фролов (Москва) — «Спасатели»
    Классика жанра — почти приключенческая история о герое, которые обретает технологическое бессмертие.
    Автор — студент Высших курсов сценаристов и режиссеров.

«Должна отметить, что почти все произведения, вошедшие в лонг-лист конкурса, находятся в диапазоне от очень хороших до выдающихся, поэтому выбор был сложным. Мы старались оценивать не только литературные достоинства рассказов, но и их оригинальность. Все авторы действительно очень разные, они по-своему представляют себе бессмертие, и можно сказать, что у нас сложилась такая объемная картина мира будущего. Для нас этот шорт-лист выглядит идеально», — прокомментировала председатель жюри, критик и журналист Галина Юзефович.

В состав жюри конкурса также входят журналист и писатель Николай В. Кононов, автор книг по теории новых медиа Лев Манович, художник и писатель Павел Пепперштейн, специалист в области молекулярной биологии и профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.

«Будущее время» — новый проект просветительской программы благотворительного фонда «Система», который стартовал в июне этого года. Он призван дать новый импульс развитию такого сложного и интересного литературного жанра как научная фантастика. И главная задача на пути к достижению этой цели — поиск и поддержка новых талантливых авторов.

Пять авторов, вошедших в шорт-лист конкурса, получат денежные призы: 500 000 рублей для победителя и по 100 000 рублей для четырех лауреатов. Результаты конкурса будут объявлены 21 ноября.

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