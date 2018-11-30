Минкульт направил проверяющих в РОСИЗО

Минкульт направил проверяющих в РОСИЗОЦентральный офис РОСИЗО в Москве© Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО
Сотрудники департамента музеев Министерства культуры РФ направлены в Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО для проверки информации о получении многомиллионных премий его руководством.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкульта.
Ранее на сайте радиостанции «Говорит Москва» были опубликованы сканы финансовых документов, согласно которым в ноябре премиальные выплаты были начислены временно исполняющей обязанности гендиректора РОСИЗО Вере Лагутенковой (3,73 млн рублей), главе дирекции ГЦСИ Майе Хнерковой (3,38 млн рублей), советнику гендиректора Максиму Кобенко (6,45 млн рублей) и главе дирекции по финансово-экономической деятельности Александру Буткову (6,78 млн рублей).
Радиостанция направила в РОСИЗО и Минкульт запросы с целью прояснить обоснованность этих начислений.
«Мы разбираемся в ситуации. Департамент музеев направил в учреждение сотрудников для проверки этого факта», — пояснили в пресс-службе Минкульта.
31 октября стало известно об отставке генерального директора РОСИЗО Сергея Перова, временно исполняющей обязанности гендиректора была назначена его заместитель Вера Лагутенкова, которая до конца года должна представить в Минкульт концепцию развития РОСИЗО.
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