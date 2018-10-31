Минкульт перезагрузит РОСИЗО

© Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО

Министерство культуры РФ объявило о готовящейся перезагрузке Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. В частности, будет усилена его роль посредника между федеральными, региональными и муниципальными музеями.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкойна директора департамента музеев Минкульта Владислава Кононова.

31 октября стало известно об отставке генерального директора РОСИЗО Сергея Перова. Временно исполняющей обязанности гендиректора назначена его заместитель Вера Лагутенкова. В течение двух месяцев она должна представить в Минкульт концепцию развития РОСИЗО.

Кононов рассказал, что в разработке концепции будет участвовать департамент музеев. В советское время, одной из важнейших функций организации было обеспечение коммуникации между музеями разных уровней подчиненности, организацией передвижных выставок. «Нам нужно усилить это направление», — пояснил директор департамента музеев Минкульта.

Также предполагается усилить роль РОСИЗО в распределении произведений искусства между музеями.

Раньше экспонаты централизованно закупались через РОСИЗО и поступали в те или иные музеи. «Сейчас каждый музей решает сам, что ему надо, исходя из своих возможностей. Но есть ситуации, когда различные предметы задерживаются на границе при попытке ввоза или вывоза, и судебным решением определяются в собственность государства. Сейчас, наверное, имеет смысл вернуться к централизации этого процесса, чтобы главным интересантом выступало РОСИЗО и чтобы оно находилось в постоянной коммуникации с Федеральной таможенной службой. А дальше уже вместе с музеями — не только федеральными, но и региональными, и муниципальными, распределяло эти предметы», — рассказал Кононов.

Кроме того, добавил он, РОСИЗО будет активно заниматься методическим руководством и выставочной деятельностью культурно-выставочных центров, которые открываются, исходя из государственной культурной политики и скорого начала реализации национального проекта в сфере культуры.

«Важно, чтобы культурное наполнение этих центров не превращалось в ярмарки шуб или чего-то подобного, — подчеркнул Кононов. — Чтобы там действительно была культурная жизнь, передвижные выставки, сотрудничество с федеральными музеями на системной основе, возможно, с киносетями, ведь во всех центрах предусмотрены кинозалы».



