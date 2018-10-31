Сергей Перов уходит с поста гендиректора РОСИЗО

Сегодня, 31 октября, последний рабочий Сергея Перова в должности генерального директора Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО.

Об этом сам Перов сообщил ТАСС. «Мою просьбу об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский удовлетворил», — пояснил он.

По его словам, о будущем месте работы говорить преждевременно. «Я могу только сказать, что не будем долго томить и держать паузу, в ближайшее время обязательно сообщим», — добавил Перов.

Он отметил, что за последние три года проделана большая работа, назвав в числе проектов РОСИЗО образовательные программы, детские студии, региональные инициативы и экспедицию NEMOSKVA, посвященную межрегиональному взаимодействию в области современного искусства.

Отставку Перова прокомментировали в Министерстве культуры РФ. «От лица Министерства культуры и департамента музеев, непосредственно курирующего деятельность РОСИЗО, благодарю Сергея Евгеньевича за многолетнюю работу, РОСИЗО очень многого удалось добиться за годы его руководства», — сказал директор департамента музеев Минкульта Владислав Кононов.

Выпускник Алма-Атинского высшего военного училища, занимавший посты в Центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия», Администрации президента и департаменте культуры правительства РФ, Сергей Перов возглавил РОСИЗО осенью 2015 года, прежний гендиректор РОСИЗО Зельфира Трегулова стала гендиректором Государственной Третьяковской галереи.

В мае 2016 года Владимир Мединский объявил о слиянии РОСИЗО с Государственным центром современного искусства (ГЦСИ). В результате ГЦСИ с его обширной филиальной сетью фактически стал подразделением РОСИЗО.







