В Москве выступит изобретатель биоарта

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30 ноября на фестивале идей и открытий в науке и технологиях «Политех 360» в Москве прочитает лекцию основоположник биоарта, научный сотрудник отделения биологии Массачусетского технологического института Джо Дэвис.

Начало в 20:00, лекция состоится в Цифровом деловом пространстве (ЦДП).

Биоарт — направление в искусстве, где художники и ученые, используя научные и творческие методы и технологии, вместе исследуют, как работают живые ткани и организмы, этические и социальные аспекты биологической науки и понятие «живой» вообще.

На своей лекции Джо Дэвис расскажет о том, как искусство может влиять на развитие науки, а также о том, что будущее — за междисциплинарным знанием.

Лекция будет проходить на английском языке с синхронным переводом на русский язык.

Кроме того, 1 декабря Джо Дэвиса проведет в лаборатории SkBioLab на территории инновационного центра «Сколково» воркшоп «Golden Silk. Алхимия шелка», посвященный биоминерализации трансгенного шелка.

















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