Отреставрированные фильмы студии Ghibli выйдут в российский прокат

Кадр из фильма «Унесенные призраками» © Кинокомпания «Пионер»

Кинокомпания «Пионер» выпустит в широкий прокат в России 17 мультфильмов студии Ghibli, отреставрированных под руководством Хаяо Миядзаки. Первым на экраны 27 декабря выйдет его фильм «Унесенные призраками».

Как сообщает пресс-служба кинокомпании «Пионер», в прокат выйдут еще восемь фильмов Хаяо Миядзаки, четыре фильма Исао Такахаты, а также работы их учеников и коллег Горо Миядзаки, Хиромасы Енэбаяси, Есифуми Кондо и Хироюки Мориты:

«Навсикая из долины ветров» (1984), реж. Хаяо Миядзаки

«Небесный замок Лапута» (1986), реж. Хаяо Миядзаки

«Мой сосед Тоторо» (1988), реж. Хаяо Миядзаки

«Ведьмина служба доставки» (1989), реж. Хаяо Миядзаки

«Порко Россо» (1992), реж. Хаяо Миядзаки

«Принцесса Мононоке» (1997), реж. Хаяо Миядзаки

«Унесенные призраками» (2001), реж. Хаяо Миядзаки

«Ходячий замок» (2004), реж. Хаяо Миядзаки

«Рыбка Поньо на утесе» (2008), реж. Хаяо Миядзаки

«Еще вчера» (1991), реж. Исао Такахата)

«Помпоко: Война тануки» (1994), реж. Исао Такахата

«Мои соседи Ямада» (1999), реж. Исао Такахата

«Сказание о принцессе Кагуя» (2013), реж. Исао Такахата

«Шепот сердца» (1995), реж. Есифуми Кондо

«Возвращение кота» (2002), реж. Хироюки Морита

«Сказания Земноморья» (2006), реж. Горо Миядзаки

«Воспоминания о Марни» (2014), реж. Хиромаса Енэбаяси

«Я считаю, что выпуск фильмов Хаяо Миядзаки на российские экраны в широкий прокат является событием для российской культуры, — говорит режиссер Юрий Норштейн. — Начнем с того, что этот человек очень любит русскую культуру. Я был в Музее анимации Ghibli и воочию убедился, что его любовь к России не случайна. Он видит в ней ту бесконечность искусства, без которой человечество бедно. В музее анимации он сделал выставку по сказке Толстого «Три медведя» по иллюстрациям Васнецова. И в этом пространстве дети были как у себя дома. Он сетует на то, что сегодня дети не умеют лазать по деревьям и разводить костры. Но он хочет, чтобы культура разливалась (именно разливалась) во всех сферах жизни, в том числе в детском пространстве. И его фильмы — реализация этого желания. Миядзаки — настоящий друг нашей страны, и если давать кому-то орден за дружбу народов и стран, то именно ему. Так что могу закончить тем же, с чего начал: показ фильмов Миядзаки — событие для нашей страны».





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