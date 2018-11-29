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Отреставрированные фильмы студии Ghibli выйдут в российский прокат

News_detailed_pictureКадр из фильма «Унесенные призраками»© Кинокомпания «Пионер»

Кинокомпания «Пионер» выпустит в широкий прокат в России 17 мультфильмов студии Ghibli, отреставрированных под руководством Хаяо Миядзаки. Первым на экраны 27 декабря выйдет его фильм «Унесенные призраками».

Как сообщает пресс-служба кинокомпании «Пионер», в прокат выйдут еще восемь фильмов Хаяо Миядзаки, четыре фильма Исао Такахаты, а также работы их учеников и коллег Горо Миядзаки, Хиромасы Енэбаяси, Есифуми Кондо и Хироюки Мориты:

  • «Навсикая из долины ветров» (1984), реж. Хаяо Миядзаки
  • «Небесный замок Лапута» (1986), реж. Хаяо Миядзаки
  • «Мой сосед Тоторо» (1988), реж. Хаяо Миядзаки
  • «Ведьмина служба доставки» (1989), реж. Хаяо Миядзаки
  • «Порко Россо» (1992), реж. Хаяо Миядзаки
  • «Принцесса Мононоке» (1997), реж. Хаяо Миядзаки
  • «Унесенные призраками» (2001), реж. Хаяо Миядзаки
  • «Ходячий замок» (2004), реж. Хаяо Миядзаки
  • «Рыбка Поньо на утесе» (2008), реж. Хаяо Миядзаки
  • «Еще вчера» (1991), реж. Исао Такахата)
  • «Помпоко: Война тануки» (1994), реж. Исао Такахата
  • «Мои соседи Ямада» (1999), реж. Исао Такахата
  • «Сказание о принцессе Кагуя» (2013), реж. Исао Такахата
  • «Шепот сердца» (1995), реж. Есифуми Кондо
  • «Возвращение кота» (2002), реж. Хироюки Морита
  • «Сказания Земноморья» (2006), реж. Горо Миядзаки
  • «Воспоминания о Марни» (2014), реж. Хиромаса Енэбаяси

«Я считаю, что выпуск фильмов Хаяо Миядзаки на российские экраны в широкий прокат является событием для российской культуры, — говорит режиссер Юрий Норштейн. — Начнем с того, что этот человек очень любит русскую культуру. Я был в Музее анимации Ghibli и воочию убедился, что его любовь к России не случайна. Он видит в ней ту бесконечность искусства, без которой человечество бедно. В музее анимации он сделал выставку по сказке Толстого «Три медведя» по иллюстрациям Васнецова. И в этом пространстве дети были как у себя дома. Он сетует на то, что сегодня дети не умеют лазать по деревьям и разводить костры. Но он хочет, чтобы культура разливалась (именно разливалась) во всех сферах жизни, в том числе в детском пространстве. И его фильмы — реализация этого желания. Миядзаки — настоящий друг нашей страны, и если давать кому-то орден за дружбу народов и стран, то именно ему. Так что могу закончить тем же, с чего начал: показ фильмов Миядзаки — событие для нашей страны».

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