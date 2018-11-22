В InLiberty пройдет дискуссия о проблеме поведения

1 декабря в пространстве «InLiberty Рассвет» в Москве главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус, политолог Екатерина Шульман и лингвист Максим Кронгауз обсудят проблему поведения — тему, вынесенную в заголовок 69-го номера «Сеанса».

Начало в 20:00, вход бесплатный по предварительной регистрации, адрес «InLiberty Рассвет»: Столярный пер., д. 3, стр. 1.

«"Надо решать проблему поведения", — писал Эйхенбаум в 1929 году. Почти перед каждым, кто сегодня в России преподает или лечит, занимается искусством или благотворительностью, встает вопрос: что делать, когда кажется, что повлиять ни на что нельзя? Каждый решает: какую роль играть в пьесе, которую сочиняет история. Кто-то скажет: выход — неучастие; другой предложит сотрудничество; третий — эмиграцию. В новом номере мы предлагаем типологию способов взаимодействия с общественной реальностью и рассказываем о коллаборационистах, обывателях, нонконформистах, эмигрантах и диссидентах в жизни и на экране», — говорится в описании номера на сайте журнала «Сеанс».

«Среди героев номера: Анна Ахматова, Клод Ланцманн, Томас Манн, Александр Солженицын, Иштван Сабо, Григорий Козинцев, Джафар Панахи. Отдельный раздел посвящен кинематографистам, работавшим "под давлением" — будь то СССР, нацистская Германия или Франция под оккупацией. Завершает номер мемориальный блок материалов о режиссере-документалисте Александре Расторгуеве».















