Авторы «Страдающего Средневековья» встретятся с читателями в «Пионере»© АСТ
23 ноября в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится встреча с авторами книги «Страдающее Средневековье» Михаилом Майзульсом и Дильшат Харман.
Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.
Модераторами дискуссии станут куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов и Анна Рахманова, издатель книги «Страдающее Средневековье», на днях получившей премию «Просветитель» в номинации «Гуманитарные науки».
Вопросы для обсуждения:
- Какие загадки остаются в христианской иконографии?
- Как формировался образ Антихриста и как он повлиял на понимание врага в геополитике?
- Каких книг о Средневековье нам не хватает?
- Как издавалась книга «Страдающее Средневековье»?
- Можно ли адаптировать метод авторов к другим историческим материалам?
- Какую книгу они пишут сейчас?
Свой вопрос авторам книги можно прислать на books@pioner-cinema.ru с пометкой «Страдающему Средневековью».
На встрече можно будет купить книгу «Страдающее Средневековье» по специальной цене и подписать ее у авторов.
Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.
новости
Вчера
17:23Объявлена лекционная программа книжного фестиваля в Казани
16:02Фильм «Почему мы креативны?» выходит в российский прокат
15:21В Москве пройдет вечеринка Roots United Night
14:30Инго Нирманн прочитает лекцию в ММОМА
14:03Зеленое документальное кино покажут в Москве
12:48«Москва глазами инженера» запускает новый лекторий
12:04Авторы «Страдающего Средневековья» встретятся с читателями в «Пионере»
20 ноября 2018
18:37Впервые издан концерт Михаила Плетнева 1979 года
18:10Вечер музыки Йохана Йоханнссона пройдет в «Зарядье»Все новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить