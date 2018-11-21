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Авторы «Страдающего Средневековья» встретятся с читателями в «Пионере»

News_detailed_picture© АСТ

23 ноября в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится встреча с авторами книги «Страдающее Средневековье» Михаилом Майзульсом и Дильшат Харман.

Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

Модераторами дискуссии станут куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов и Анна Рахманова, издатель книги «Страдающее Средневековье», на днях получившей премию «Просветитель» в номинации «Гуманитарные науки».

Вопросы для обсуждения:

  • Какие загадки остаются в христианской иконографии?
  • Как формировался образ Антихриста и как он повлиял на понимание врага в геополитике?
  • Каких книг о Средневековье нам не хватает?
  • Как издавалась книга «Страдающее Средневековье»?
  • Можно ли адаптировать метод авторов к другим историческим материалам?
  • Какую книгу они пишут сейчас?

Свой вопрос авторам книги можно прислать на books@pioner-cinema.ru с пометкой «Страдающему Средневековью».

На встрече можно будет купить книгу «Страдающее Средневековье» по специальной цене и подписать ее у авторов.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.

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