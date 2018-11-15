Вручена премия «Просветитель»

© Премия «Просветитель»

15 ноября в Московском театре юного зрителя состоялась одиннадцатая церемония вручения премии «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.

Как сообщает сайт премии, в номинации «Естественные и точные науки» награжден Сергей Ястребов за книгу «От атомов к древу: введение в современную науку о жизни».

В номинации «Гуманитарные науки» лауреатами стали Сергей Зотов, Михаил Майзульс и Дильшат Харман, авторы книги «Страдающее Средневековье».

Также вручена премия в новой номинации «Просветитель.Digital». Ее разделили Леонид Млечин, который ведет ютьюб-канал об истории «История Леонида Млечина», и Михаил Зыгарь, основатель студии «История будущего».

Победителями народного голосования в паблике «Вконтакте» «Образовач» и на сайте nplus1.ru стали: в номинации «Естественные и точные науки» — Алексей Савватеев с книгой «Математика для гуманитариев. Живые лекции», в номинации «Гуманитарные науки» — Сергей Зотов, Михаил Майзульс и Дильшат Харман с книгой «Страдающее Средневековье».

Премия «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ «Династия». С 2016 года премия проходит при поддержке Zimin Foundation.

Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.



