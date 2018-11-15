На ВДНХ откроется выставка Анастасии Вепревой

© Анастасия Вепрева

С 5 декабря по 8 января в павильоне «Космос» на ВДНХ пройдет персональная выставка «Легко» художницы Анастасии Вепревой, победительницы конкурсного проекта «Взлет» в категории «Искусство».

В основе проекта «Легко» — размышления художницы на тему хрупкости жизни и исторической памяти. «Только через проработку болезненных элементов собственной истории возможно попасть в будущее», — считает Анастасия Вепрева.

Экспозиция будет иметь трехчастную структуру. В первой части («Земля») будут представлены графические листы на тему исторических катастроф, во второй («Облака») — абстрактные графические листы от пололка до пола, в третьей («Небо») — большой белоснежный постамент, где расположены кроватки — фигурки из папье-маше, в которых лежат рисунки спящих.

«Комбинируя рисунок и объект в пространстве масштабной, развивающейся по ходу зрителя инсталляции, художница сочетает глубокую рефлексию с эмоциональным переживанием о хрупкости человеческого существа», — говорит куратор выставки Сергей Попов.

Анастасия Вепрева родилась 1989 году в Архангельске. Образование: специальная программа BFA, Школа вовлеченного искусства «Что делать» (Петербург, 2013–2014), MA с отличием, Факультет свободных искусств и наук СПбГУ (Петербург, 2012–2014), MA, Bard College (Нью-Йорк, 2012–2014, заочно, совместная программа с СПбГУ).

Работы Анастасии Вепревой выставляются с 2013 года, персональные выставки художницы проходили в России (Воронеж, Мурманск, Петербург, Москва), Сербии, Италии, Германии и Швеции.

Выставка «Легко» завершит третий сезон проекта «Взлет», который проводится на ВДНХ с 2016 года. Основная цель проекта — открытие новых имен и поддержка молодых профессионалов в области современной культуры.



