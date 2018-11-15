Московский концерт Майка Шиноды выпустили в виде видеоальбома© Warner Bros. Records Inc.
Сегодня, 15 ноября, в онлайн-сервисе Apple Music появился видеоальбом «Soundcheck Session (Live in Moscow)» фронтмена и одного из основателей группы Linkin Park Майка Шиноды, записанный на его недавнем концерте в Москве.
Концерт состоялся 1 сентября в клубе Adrenaline Stadium. «Во время визита Майк и его команда приняли участие в записи проекта Apple Music "Soundcheck Session", в котором запечатлели все, что происходило на саундчеке, само выступление, а также небольшое интервью на крыше клуба», — сообщает пресс-служба Warner Music Russia.
Видеоальбом, обложку к которому создал лично Майк Шинода вместе с постоянным дизайнером Linkin Park Фрэнком Мэддоксом, доступен в Apple Music.
В треклист «Soundcheck Session (Live in Moscow)» вошли пять композиций — треки с сольного альбома Майка Шиноды «Post Traumatic» и хиты Linkin Park:
- Make It Up As I Go
- Roads Untraveled
- In the End
- Numb
- Crossing a Line
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