Московский концерт Майка Шиноды выпустили в виде видеоальбома

© Warner Bros. Records Inc.

Сегодня, 15 ноября, в онлайн-сервисе Apple Music появился видеоальбом «Soundcheck Session (Live in Moscow)» фронтмена и одного из основателей группы Linkin Park Майка Шиноды, записанный на его недавнем концерте в Москве.

Концерт состоялся 1 сентября в клубе Adrenaline Stadium. «Во время визита Майк и его команда приняли участие в записи проекта Apple Music "Soundcheck Session", в котором запечатлели все, что происходило на саундчеке, само выступление, а также небольшое интервью на крыше клуба», — сообщает пресс-служба Warner Music Russia.

Видеоальбом, обложку к которому создал лично Майк Шинода вместе с постоянным дизайнером Linkin Park Фрэнком Мэддоксом, доступен в Apple Music.

В треклист «Soundcheck Session (Live in Moscow)» вошли пять композиций — треки с сольного альбома Майка Шиноды «Post Traumatic» и хиты Linkin Park: