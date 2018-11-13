Ян Елинек выступит в «Плутоне»

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17 ноября в московском клубе «Плутон» в серии Synthposium Live состоится концерт ветерана немецкой эмбиент-сцены Яна Елинека, известного под псевдонимами Gramm и Farben.

«Автор, пожалуй, одного из самых влиятельных экспериментальных альбомов 2001 года делал глубоко экспериментальную по форме музыку, которая, однако, всегда звучала обманчиво традиционно, — пишут организаторы концерта. — Секрет кроется в самом коллажном процессе Яна, который каждый свой звук брал из архивной музыки широких жанров от джаза и академической музыки до рока и поп-музыки. В рамках московского выступления Ян подготовит микро-коллажный концерт, ювелирно собрав звуковые детали вживую, позволив зрителю воочию увидеть процесс их соединения на экране».

Вместе с Яном Елинеком выступит композитор и звуковая художница Анне Велльмер, изучающая взаимосвязь звука, видео и времени, получившая особое упоминание жюри Prix Ars Electronica за свои коллекции звуковых историй «fwd: inf [rec]». Специально для выступления в Москве Анне Велльмер подготовит аудиовизуальную программу «narra» по мотивам творчества Андрея Тарковского.

Также в программе выступление краснодарского звукового художника ITSU, который совместно с визуальным художником ARTHEW0 представит премьеру аудиовизуальной программы «HAR1» на тему глобальной экологии, и фото-звуковой эмбиент-сет Ивана Кириченко, выступающего под псевдонимом Lyudi-Na-Ldu.

Концерт подготовлен командой фестиваля Synthposium для второго Российско-Германского форума креативных индустрий ART-WERK при поддержке Гёте-Института в Москве







