Ян Елинек выступит в «Плутоне»© Гёте-Институт
17 ноября в московском клубе «Плутон» в серии Synthposium Live состоится концерт ветерана немецкой эмбиент-сцены Яна Елинека, известного под псевдонимами Gramm и Farben.
«Автор, пожалуй, одного из самых влиятельных экспериментальных альбомов 2001 года делал глубоко экспериментальную по форме музыку, которая, однако, всегда звучала обманчиво традиционно, — пишут организаторы концерта. — Секрет кроется в самом коллажном процессе Яна, который каждый свой звук брал из архивной музыки широких жанров от джаза и академической музыки до рока и поп-музыки. В рамках московского выступления Ян подготовит микро-коллажный концерт, ювелирно собрав звуковые детали вживую, позволив зрителю воочию увидеть процесс их соединения на экране».
Вместе с Яном Елинеком выступит композитор и звуковая художница Анне Велльмер, изучающая взаимосвязь звука, видео и времени, получившая особое упоминание жюри Prix Ars Electronica за свои коллекции звуковых историй «fwd: inf [rec]». Специально для выступления в Москве Анне Велльмер подготовит аудиовизуальную программу «narra» по мотивам творчества Андрея Тарковского.
Также в программе выступление краснодарского звукового художника ITSU, который совместно с визуальным художником ARTHEW0 представит премьеру аудиовизуальной программы «HAR1» на тему глобальной экологии, и фото-звуковой эмбиент-сет Ивана Кириченко, выступающего под псевдонимом Lyudi-Na-Ldu.
Концерт подготовлен командой фестиваля Synthposium для второго Российско-Германского форума креативных индустрий ART-WERK при поддержке Гёте-Института в Москве
новости
Вчера
17:26Журнал The New Times собрал 22 млн на выплату штрафа
15:59Ho99o9 приедут в Москву на церемонию Jager Music Awards
15:02В Петербурге пройдет ретроспектива Паши 183
13:58Обновленный «Пассаж» — соискатель «Золотого Трезини»
12:18Четверть россиян не пользуется интернетом
11:42Ян Елинек выступит в «Плутоне»
12 ноября 2018
17:23ММОМА готовит большую выставку Михаила Шемякина
16:00Назначен новый главред журнала «Музыкальная академия»
15:26В «Октябре» пройдет ретроспектива Ларса фон ТриераВсе новости