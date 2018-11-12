Центр Сергея Курёхина принимает фестиваль видеоарта «Видеоформа»

С 15 по 17 ноября в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина в Петербурге в шестой раз пройдет международный фестиваль видеоарта «Видеоформа». В этом году фестиваль называется «Видео Текст Арт».

«Текст, образ и искусство неразрывно связаны. Более того, мы живем в такую эпоху, когда пиктографическое письмо и компьютерный код, древние стелы и визуализированные на экране цифровые потоки, хорошо знакомые по голливудским фильмам, оказываются в едином пространстве. Шестая "Видеоформа" посвящена тексту, — сообщают организаторы фестиваля. — Если предыдущие пять выпусков были сосредоточены на проблеме толерантности и образе будущего, цвете, форме и звуке в видеоискусстве, то на этот раз будут представлены авангардные эксперименты художников, обратившихся к текстовым играм и гипертексту, нейронным сетям и дополненной реальности, к графическому изображению и звучанию текста на экране».

Гостями «Видеоформы 6» станут кураторы международного фестиваля цифрового искусства VIDEOFORMES и фестиваля поэтического кино ZEBRA.

В первый день работы фестиваля откроется выставка, на которой будут представлены видеоарт и интерактивные инсталляции. На выставке, в частности, состоится петербургская премьера работ художника и теоретика искусства, основателя центра «МедиаАртЛаб», автора и директора программ «Медиа Форума» Московского международного кинофестиваля Алексея Исаева.

Выставка «Видео Текст Арт» продлится до 23 ноября. В ней также примут участие Елена Артеменко, Суджин Ли, Анна Толкачева, Андрей Черкасов, Ян Выговский, Элеонора де Монтескью, Елена Никоноле, Анна Толкачева, Елена Демидова, Алена Терешко, Наталья Федорова, Лина Сииб и Владимир Абих.

В рамках образовательной программы фестиваля медиапоэт, исследователь языкового медиаискусства и куратор фестиваля медиапоэзии «101», преподаватель факультета свободных искусств и наук СПбГУ Наталья Федорова 17 ноября прочитает лекцию «Технологии языкового искусства» и проведет дискуссию с художницами Еленой Никоноле и Еленой Демидовой.

Кроме того, 16 ноября состоится круглый стол «Глазами машин» на тему взаимодействий текста и изображения.

Фестиваль проводится Автономной некоммерческой организацией по оказанию услуг в сфере культуры и искусства «Поп-Механика» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга



