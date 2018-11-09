Проект «The Earth Is Flat — Как читать медиа?» проводит грантовый конкурс

До 20 ноября принимаются заявки на участие в грантовом конкурсе по созданию мультимедийной продукции в рамках информационно-просветительского проекта «The Earth Is Flat – Как читать медиа?», реализуемого Гёте-Институтом в Москве совместно с COLTA.RU.

Вы интересуетесь миром медиа, с которым мы взаимодействуем почти круглосуточно: а это и телевидение, и радио, и соцсети, и мессенджеры, и блоги? Мы умеем читать, слушать и смотреть — но не всегда умеем правильно понимать медиа. Для этого нужна так называемая «медиаграмотность», одно из самых необходимых для современного человека умений.

Вы можете помочь людям стать более «медиграмотными», если вы примете участие в нашем конкурсе — и победите.

Грантовый конкурс по созданию мультимедийной продукции в рамках проекта «The Earth Is Flat — Как читать медиа?» рассчитан на экспертов внутри «креативной индустрии». Мы предлагаем вам прислать нам заявки на просветительские проекты, сделанные в привлекательной форме, и тем самым повысить интерес к теме «медиаграмотности» и помочь развить эти навыки у широкой онлайн-аудитории.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные художники, создатели видео, дизайнеры, студии видеопродакшн и анимации, блогеры и эксперты от независимых медиа. В рамках конкурса предполагается создание профессиональных мультимедийных образовательных материалов по различным аспектам медиаграмотности: устройство современного медиапространства, верификация информации, цифровой этикет, защита аккаунтов и принципы личной безопасности в сети, противостояние кибербуллингу, троллингу и языку вражды. Предлагаемые форматы для итоговых работ: короткие видеоролики, анимация, инфографика, мобильные приложения, приложения для социальных сетей, чат-боты, пакеты онлайн-стикеров, онлайн-игры, онлайн-тесты, объясняющие карточки, веб-сериалы и онлайн-квизы.

Победители, чьи идеи будут признаны наиболее интересными и отвечающими целям конкурса и духу проекта, получат мини-гранты на реализацию своих идей.

Более подробную информацию о процедуре подачи заявок, критериях отбора финалистов и этапах проведения конкурса вы найдете в Положении о конкурсе.

Есть дополнительные вопросы? Свяжитесь с нами по электронной почте: info@howtoreadmedia.ru

Конкурс проводится в рамках информационно-просветительского проекта «The Earth Is Flat — Как читать медиа?», основная цель которого — повышение медиаграмотности. В рамках проекта в 15 регионах России проходит серия воркшопов для школьников, курс онлайн-лекций и семинаров для студентов гуманитарных специальностей и цикл открытых мероприятий для всех, кто интересуется медиа. В проекте принимают участие теоретики и практики медиа, журналисты, педагоги, художники, блогеры, режиссеры, которые в он- и оффлайн-форматах рассказывают, как устроены современные медиа и показывают, как самостоятельно создавать медиаконтент. Реализация проекта, начатого в 2018 году, рассчитана до начала 2020 года и осуществляется Гёте-Институтом совместно с сайтом COLTA.RU при поддержке Европейского союза.



