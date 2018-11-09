В Москве пройдет фестиваль «Вселенная — Светланов!»

10 и 11 ноября в Московской консерватории состоится фестиваль «Вселенная – Светланов!». его площадками станут все залы консерватории, в 13 концертах примут участие 350 музыкантов, в том числе Вадим Репин, Алексанр Князев, Александр Рудин и Борис Березовский.

Фестиваль проводится в год 90-летия Евгения Светланова (1928–2002), его организует Международный конкурс дирижеров имени Е.Ф. Светланова.

Подзаголовок фестиваля — «Безумный уикенд», его площадками станут все четыре концертных зала и фойе консерватории. За два дня на фестивале состоятся 13 концертов, мастер-классы, открытые репетиции, выставки, видеопросмотры и творческие встречи.

В программе концертов любимые произведения Светланова, произведения, посвященные ему, и его собственные сочинения.

Открытие фестиваля состоится 10 ноября в Большом зале консерватории в 12:00. В исполнении Андрея Коробейникова (фортепиано), Вадима Репина (скрипка) и Александра Князева (виолончель) — в таком составе они выступят в Москве впервые — прозвучит трио «Памяти великого художника» Чайковского.

Также в фестивале примут участие Государственный симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, симфонический и камерный оркестры Московской консерватории, Борис Березовский (фортепиано), Александр Рудин (виолончель), Ярон Эрман (фортепиано, джаз), Эллина Пак (альт), Дмитрий Махтин (скрипка), Джулия Чичильяно (фортепиано), Петр Мигунов (бас), Богдан Волков (тенор), Екатерина Морозова (сопрано), Андреа Фаллико (кларнет) и другие музыканты.

За дирижерский пульт встанут лауреаты Международного конкурса дирижеров имени Е.Ф. Светланова Лио Куокман, Роберто Форес Весес, Кале Куусава и Роберт Тревиньо.

В фойе Большого зала будут проходить бесплатные концерты, в Зале Мясковского бесплатно будут показывать фильмы о Светланове и записи его выступлений, будет организован «Уголок воспоминаний», где известные музыканты будут рассказывать о работе и встречах с маэстро.

Открытые мастер-классы по дирижированию проведет Александр Ведерников. Они пройдут 10 ноября с 10:00 до 13:00 в Зале Мясковского, и с 14:00 до 14:45 в Большом зале с Госоркестром России имени Е.Ф. Светланова.



