Умер Оскар Рабин

7 ноября во Флоренции в возрасте 90 лет умер художник Оскар Рабин.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Оскар Яковлевич Рабин родился в 1928 году в Москве, учился в художественной студии Евгения Кропивницкого, Рижской академии художеств (1946–1948) и Московском художественном институте (1948–1949), откуда был исключен «за формализм».

С 1950 года работал грузчиком на железной дороге, мастером на стройке, в Комбинате декоративно-оформительского искусства Художественного фонда РСФСР. В конце 1950-х стал одним из основателей Лианозовской школы — творческого объединения художников и поэтов-нонконформистов, среди участников которого были Генрих Сапгир, Игорь Холин, Ян Сатуновский, Всеволод Некрасов, Николай Вечтомов, Лидия Мастеркова, Владимир Немухин, Лев и Валентина Кропивницкие.

В 1964 году работы Оскара Рабина впервые демонстрировались за пределами СССР — на групповой выставке «Аспекты современного советского искусства» в Лондоне. В 1965 году, также в Лондоне, состоялась первая персональная выставка художника за рубежом. В 1974 году по инициативе и при участии Оскара Рабина в Москве была организована «Бульдозерная выставка» художников-нонконформистов, разогнанная властями с применением бульдозеров.

В 1978 году Оскар Рабин вместе с женой Валентиной Кропивницкой эмигрировал во Францию, жил и работал в Париже. В 1990 году художнику возвратили советское гражданство, в 1991 году в Литературном музее в Москве прошла его первая персональная выставка на родине. За ней последовали персональные выставки в Государственном Русском музее (1993) и Государственной Третьяковской галерее (2008).

Работы Оскара Рабина находятся в коллекциях Русского музея в Петербурге, Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства и Государственного центра современного искусства в Москве, Центра Помпиду в Париже, а также в других государственных и частных собраниях в России, Франции, Германии и США.



