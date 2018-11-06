Muse представят новый альбом в «Лужниках»© MUSE
Британская рок-группа Muse включила Москву в программу мирового тура в поддержку своего нового альбома «Simulation Theory». Концерт состоится на стадионе «Лужники» 15 июня 2019 года.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов концерта, агентства «Мельница».
Пластинка «Simulation Theory» станет восьмым студийным альбомом Muse и первым за три года. Свой предыдущий альбом, «Drones», группа выпустила в 2015 году. Он занял первое место в чартах 21 страны мира и принес Muse премию «Грэмми».
Выход альбома «Simulation Theory» назначен на 9 ноября, а 22 февраля 2019 года выступлением в Хьюстоне Muse откроют тур в его поддержку — «Simulation Theory World Tour».
Согласно информации на сайте группы, до начала октября 2019 года Muse дадут 38 концертов в США, Великобритании, Канаде, Чехии, Венгрии, Австрии, Латвии, России, Финляндии, Польше, Нидерландах, Германии, Бельгии, Швейцарии, Франции, Италии, Португалии, Испании и Бразилии.
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