На церемонии «Золотого Трезини» выступит квартет Константина Хазановича

© «Золотой Трезини»

Джазовый квартет Константина Хазановича примет участие в церемонии награждения победителей архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», которая пройдет 29 ноября в Петербурге.

Константин Хазанович — выпускник консерватории в Ростоке (Германия) по классу кларнета, композитор и мультиинструменталист, идеолог и пропагандист джаза, музыкальный продюсер.

Много лет Константин Хазанович сотрудничает с членом жюри конкурса «Золотой Трезини» Давидом Голощекиным и другими артистами Филармонии джазовой музыки. Вместе с солистом группы Billy's Band Билли Новиком Константин Хазанович создал такие проекты, как петербургский джазовый портал «Джаз в большом городе!» и музыкальное шоу «Звезды петербургского джаза».

В своем квартете Константин Хазанович выступает в качестве пианиста. Вместе с ним импровизируют, солируют и аккомпанируют саксофонист Максим Михайлов, ударник Андрей Иванов и контрабасист Михаил Фоминых.

«Сам Константин стремительно становится одной из ключевых фигур местного джаза. А его квартет - надежная музыкальная единица, концертное комбо, которое не испортит никакой праздник, — говорит режиссер конкурса «Золотой Трезини» Сергей Полотовский. — Вы спросите: где Трезини, а где джаз? Да нет, вы даже не спросите, вы же сами понимаете, что наш тотемный архитектор был просто лучшим в свое время в своем месте, вот и мы позвали лучших».

Конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини (ок. 1670–1734) — первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Конкурс проводится под девизом «Недвижимость как искусство» при поддержке дипломатического представительства этой страны в Петербурге.

В конкурсе участвуют 170 проектов в 12 номинациях. Прием заявок завершился 15 октября. Победители конкурса будут определены по итогам тайного голосования.

На церемонии награждения лауреатов, которая пройдет 29 ноября во дворце Трубецких-Нарышкиных, выступит Генеральный консул Швейцарии в Петербурге, почетный председатель жюри конкурса Роджер М. Кулль и состоится театрализованное представление с участием ведущей актрисы БДТ Полины Толстун.



