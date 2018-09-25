Полина Толстун выступит на церемонии «Золотого Трезини»

© «Золотой Трезини»

В театрализованной церемонии награждения победителей архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» все женские роли исполнит актриса БДТ имени Г.А. Товстоногова Полина Толстун.

В труппе БДТ Полина Толстун работает с 2007 года и сейчас является одной из ведущих актрис театра. Она неоднократно номинировалась на премию «Золотая маска», дважды была лауреатом высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит»: в 2004 году ее работа в роли Оливии в спектакле «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете» была отмечена как «Лучший дебют», а в 2017 году актриса получила специальный приз за исполнение роли Маши в «Трех сестрах».

Среди других наград Полины Толстун Санкт-Петербургская независимая актерская премия имени В.И. Стржельчика (2009) и Национальная театральная премия имени Е.А. Лебедева (2011).

«Полина — фигура городского пейзажа, актерский голос поколения, — говорит режиссер конкурса «Золотой Трезини» Сергей Полотовский. — В нашем маленьком спектакле в честь победителей “Золотого Трезини” она выступит в необычном амплуа и сможет удивить даже своих верных обожателей».

Конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини (ок. 1670–1734) — первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Конкурс проводится при поддержке дипломатического представительства этой страны в Петербурге, а почетным председателем жюри является Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль.

Заявки на конкурс принимаются до 15 октября. Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет 29 ноября во дворце Трубецких-Нарышкиных.











