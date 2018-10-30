В Нижнем Новгороде объявлен шорт-лист премии «Волга/НОС»© Алексей Шевцов
28 октября в нижегородском Арсенале прошли первые публичные дебаты литературной премии «Волга/НОС». На дебатах был сформирован шорт-лист, из которого в январе 2019 года будет выбран победитель региональной премии.
В шорт-лист вошли шесть книг:
- «Ермолка под тюрбаном» — Зиновий Зиник;
- «Моабитские хроники» — Юрий Лейдерман;
- «Рассказы» — Наталья Мещанинова;
- «Памяти памяти» — Мария Степанова;
- «Бюро проверки» — Александр Архангельский;
- «iPhuck 10» — Виктор Пелевин.
«Впервые дебаты "НОСа" прошли не в столичной России, — отмечают организаторы. — Для пилотного проекта был выбран Нижний Новгород как город больших и мощных литературных традиций, где разговор о современной русской литературе может быть социально-значимым и современным».
Жюри нижегородского филиала премии «НОС»:
- Евгений Стрелков — председатель жюри, медиахудожник, куратор, поэт, редактор;
- Мария Гончарова — медиаменеджер, главный редактор газеты «Селёдка» и сайта «The Village Нижний Новгород»;
- Артем Филатов — художник, куратор;
- Мария Гельфонд — филолог, историк литературы, доцент НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде;
- Дмитрий Володин — предприниматель, меценат.
Литературная премия «НОС» (Новая словесность) основана Фондом Михаила Прохорова в 2009 году с целью поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в присутствии и при участии журналистов, литераторов и культурной общественности. В разные годы обладателями премии «НОС» становились Владимир Сорокин, Лев Рубинштейн, Андрей Иванов, Алексей Цветков-младший, Игорь Вишневецкий, Данила Зайцев, Борис Лего.
«Волга/НОС» — пилотный региональный проект премии, организованный Фондом Михаила Прохорова в партнерстве с Волго-Вятским филиалом ГЦСИ в составе РОСИЗО (Арсенал). Нижегородское отделение премии проводит два этапа публичных дебатов, в ходе которых формируется собственный шорт-лист, а также выбирается победитель премии «Волга/НОС».
Дебаты московского жюри по выбору шорт-листа состоятся 1 ноября на Красноярской ярмарке книжной культуры.
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