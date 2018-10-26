Вручена премия «Золотая горгулья»© «Золотая горгулья»
25 октября в московском клубе «16 тонн» прошла 19-я церемония вручения независимой музыкальной премии «Золотая горгулья» за 2018 год.
В главных номинациях обладателями премии «Золотая горгулья — 2018» стали:
Легенда
- БИ-2
Автор-исполнитель
– Sirotkin
Танцевальный проект
- Иван Дорн
Экспериментальный проект
- «масло черного тмина»
ВИА
– «Звери»
Арт-проект
– Misha Mishenko
Поп-музыка
– «#2Маши»
СМИ
– Fast Food Music
Соул
– Matrang
Электронный проект
– Mujuice
Кроме того, впервые в истории премии был награжден победитель конкурса молодых музыкантов JBL Vox Populi — группа «Лауд» (Уфа). Для конкурса были отобраны самые перспективные российские артисты. Победитель был выбран по итогам голосования, в котором приняли участие как представители крупнейших музыкальных пабликов — Fast Food Music, The Flow, Motherland, «Родной звук», «Лентач», VKBoom, — так и обычные пользователи «Вконтакте». Приз победителю — годовое партнерство с брендом JBL и возможность реализовать свои творческие замыслы.
Церемонию вручения «Золотой горгульи — 2018» в соцсети «Вконтакте» посмотрели более 2,6 млн человек, прямую трансляцию вел VJ Chuck.
«Золотая горгулья» — единственная в России независимая музыкальная премия, которая уже 19 лет проводится клубом «16 тонн». Победителями премии становятся музыканты, показавшие самые впечатляющие музыкальные достижения и внесшие значимый вклад в развитие музыкальный культуры.
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