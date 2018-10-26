Яндекс.Метрика
 
14:19 26 октября 2018Новости
7310
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Вручена премия «Золотая горгулья»

News_detailed_picture© «Золотая горгулья»

25 октября в московском клубе «16 тонн» прошла 19-я церемония вручения независимой музыкальной премии «Золотая горгулья» за 2018 год.

В главных номинациях обладателями премии «Золотая горгулья — 2018» стали:

Легенда

  • БИ-2

Автор-исполнитель

– Sirotkin

Танцевальный проект

  • Иван Дорн

Экспериментальный проект

  • «масло черного тмина»

ВИА

– «Звери»

Арт-проект

– Misha Mishenko

Поп-музыка

– «#2Маши»

СМИ

– Fast Food Music

Соул

– Matrang

Электронный проект

– Mujuice

Кроме того, впервые в истории премии был награжден победитель конкурса молодых музыкантов JBL Vox Populi — группа «Лауд» (Уфа). Для конкурса были отобраны самые перспективные российские артисты. Победитель был выбран по итогам голосования, в котором приняли участие как представители крупнейших музыкальных пабликов — Fast Food Music, The Flow, Motherland, «Родной звук», «Лентач», VKBoom, — так и обычные пользователи «Вконтакте». Приз победителю — годовое партнерство с брендом JBL и возможность реализовать свои творческие замыслы.

Церемонию вручения «Золотой горгульи — 2018» в соцсети «Вконтакте» посмотрели более 2,6 млн человек, прямую трансляцию вел VJ Chuck.

«Золотая горгулья» — единственная в России независимая музыкальная премия, которая уже 19 лет проводится клубом «16 тонн». Победителями премии становятся музыканты, показавшие самые впечатляющие музыкальные достижения и внесшие значимый вклад в развитие музыкальный культуры.

Комментарии


Сегодня на сайте

Художники разных направлений об акции «Возвращение имен»Искусство
Художники разных направлений об акции «Возвращение имен» 

Дмитрий Гутов, Александр Корноухов, Дарья Серенко, Никита Алексеев, цианид злой, Екатерина Марголис, Борис Конаков, Варя Михайлова, Шифра Каждан, Анна Десницкая, Иван Лунгин, Таисия Круговых

23 октября 201844320