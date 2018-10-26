Вручена премия «Золотая горгулья»

© «Золотая горгулья»

25 октября в московском клубе «16 тонн» прошла 19-я церемония вручения независимой музыкальной премии «Золотая горгулья» за 2018 год.

В главных номинациях обладателями премии «Золотая горгулья — 2018» стали:

Легенда

БИ-2

Автор-исполнитель

– Sirotkin

Танцевальный проект

Иван Дорн

Экспериментальный проект

«масло черного тмина»

ВИА

– «Звери»

Арт-проект

– Misha Mishenko

Поп-музыка

– «#2Маши»

СМИ

– Fast Food Music

Соул

– Matrang

Электронный проект

– Mujuice

Кроме того, впервые в истории премии был награжден победитель конкурса молодых музыкантов JBL Vox Populi — группа «Лауд» (Уфа). Для конкурса были отобраны самые перспективные российские артисты. Победитель был выбран по итогам голосования, в котором приняли участие как представители крупнейших музыкальных пабликов — Fast Food Music, The Flow, Motherland, «Родной звук», «Лентач», VKBoom, — так и обычные пользователи «Вконтакте». Приз победителю — годовое партнерство с брендом JBL и возможность реализовать свои творческие замыслы.

Церемонию вручения «Золотой горгульи — 2018» в соцсети «Вконтакте» посмотрели более 2,6 млн человек, прямую трансляцию вел VJ Chuck.

«Золотая горгулья» — единственная в России независимая музыкальная премия, которая уже 19 лет проводится клубом «16 тонн». Победителями премии становятся музыканты, показавшие самые впечатляющие музыкальные достижения и внесшие значимый вклад в развитие музыкальный культуры.



