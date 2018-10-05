«Золотая горгулья» и JBL запустили конкурс для молодых музыкантов

Организаторы независимой музыкальной премии «Золотая горгулья», которая проходит ежегодно в московском клубе «16 тонн», объявили о запуске всероссийского конкурса для молодых музыкантов JBL Vox Populi.

Для участия в конкурсе арт-дирекцией клуба «16 тонн» были отобраны самые перспективные российские артисты, среди номинантов OFFMI, «Метель», «Лауд», Комсомольск», Rocket, «Увула», Cream Soda, «Влажность», NOA, «Источник».

Победитель будет определен по итогам голосования, в котором примут участие представители крупнейших музыкальных пабликов — «Рифмы и панчи», «Новые альбомы», Fast Food Music, The Flow, Waves, Motherland, «Родной звук» — и обычные пользователи «Вконтакте». Подробнее о том, как пройдет голосование, можно посмотреть здесь.

Наградой победителю конкурса JBL Vox Populi станет годовое партнерство с брендом JBL и возможность реализовать свои творческие замыслы.

Победитель конкурса будет награжден 25 октября на вручении премии «Золотая горгулья» в клубе «16 тонн», где в этот вечер также объявят победителей премии в номинациях: «Легенда», «ВИА», «Электронный проект», «Танцевальный проект», «Арт-проект», «Соул-проект», «Хип-хоп», «Поп-проект», «Независимый музыкальный проект», «Экспериментальный проект», «Альтернативный проект» и «Блогер».











