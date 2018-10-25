Фестиваль «Другое пространство» объявил программу

С 28 ноября по 2 декабря в залах Московской филармонии пройдет VI Международный фестиваль актуальной музыки «Другое пространство». В программе фестиваля сочинения второй половины XX века и новейшая музыка российских и зарубежных композиторов.

Афиша «Другого пространства» опубликована на сайте фестиваля. Его основной площадкой станет Концертный зал имени П.И. Чайковского, ряд концертов пройдет в Камерном зале Московской филармонии.

Важная составляющая фестиваля в этом году — Всероссийский конкурс сочинений молодых композиторов для симфонического оркестра «Другое пространство». Сочинения его победителей и полуфиналистов прозвучат на одном из концертов фестиваля.

Концерт открытия, в котором примут участие Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением Владимира Юровского и Камерный хор Московской филармонии, посвящен мировым премьерам произведений современных российских композиторов Виктора Екимовского, Антона Сафронова, Бориса Филановского и Ольги Бочихиной.

В программе второго концерта сочинения Дмитрия Капырина и Фараджа Караева, а также «Семь хайку» для фортепиано с оркестром Оливье Мессиана (солист Михаил Дубов) и сочинения лауреатов конкурса композиторов «Другое пространство» Евгении Бриль и Алексея Ретинского.

На заключительном концерте в исполнении альтиста Максима Рысанова, ансамблей «Галерея актуальной музыки» и «Студия новой музыки», Московского ансамбля современной музыки и Госоркестра впервые в России прозвучат «Акустические пространства» Жерара Гризе.

Среди других событий «Другого пространства» концерт берлинского коллектива Ensemble United Berlin, который под управлением Владимира Юровского представит российские премьеры сочинений Клода Вивье, Георга Катцера, Брюно Мантовани и Фаусто Ромителли, и премьера «Рождественской музыки» для детского хора, камерного оркестра и органа Владимира Мартынова в исполнении ансамбля «Академия старинной музыки» и Большого детского хора имени Виктора Попова.

На концертах фестиваля также выступят «Лаборатория новой музыки», Percarus Duo и другие камерные ансамбли, специализирующиеся на исполнении современной музыки.

Фестиваль «Другое пространство» проводится Московской филармонией с 2009 года. Главная цель фестиваля — познакомить слушателей с шедеврами ХХ века и представить музыку, которая создается сегодня. С 2014 года художественным руководителем фестиваля является дирижер Владимир Юровский.



