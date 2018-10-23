Вручена премия «Хрустальная Турандот»

Сцена из спектакля «Безприданница» © Наталия Чебан / © Наталия Чебан / Театр «Школа драматического искусства»

22 октября в Государственный академический театр имени Е.Б. Вахтангова в Москве состоялась церемония награждения лауреатов театральной премии «Хрустальная Турандот».

Лучшим московским спектаклем сезона признана «Безприданница» театра «Школа драматического искусства» в постановке Дмитрия Крымова, лучшей режиссерской работой — «Влюбленный Шекспир» Московского драматического театра имени А.С. Пушкина в постановке Евгения Писарева, передает ТАСС.

В актерских номинациях призы получили Мария Смольникова за роль Ларисы в «Безприданнице» театра «Школа драматического искусства» и Сергей Степанченко за роль сэра Джона Фальстафа в спектакле «Фальстаф и Принц Уэльский» театра «Ленком». В номинации «Лучшая сценография» награжден Александр Боровский за работу над спектаклем «Заповедник» Студии театрального искусства.

Художественному руководителю «Ленкома» Марку Захарову вручена специальная премия «"Недосягаемый". От "Тиля" до "Фальстафа" 45 лет ленкомовских побед». Премию «За создание уникального негосударственного театра» получил продюсер, генеральный директор театрального агентства «Арт-Партнер XXI» Леонид Роберман.

Премия «Хрустальная Турандот» была учреждена в 1991 году и присуждается по итогам московского театрального сезона.











