В Минкульте нашли замену директору Фонда кино

Лариса Солоницына © Музей кино

Министерство культуры РФ собирается предложить на пост исполнительного директора Фонда кино, который сейчас занимает Антон Малышев, кандидатуру Ларисы Солоницыной, возглавляющей Музей кино.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в киноиндустрии, идею поставить во главе Фонда кино Ларису Солоницыну поддержал министр культуры Владимир Мединский, он намерен внести ее кандидатуру на рассмотрение правительства.

Ежегодно Фонд кино распределяет более 3 млрд рублей на поддержку отечественной кинематографии. По данным фонда, на российские фильмы в 2015 году пришлось 16,6% кинотеатральных сборов в России, в 2016-м — 17,8%, в 2017-м — 24,3%.

В августе 2018 года правительство изменило устав Фонда кино — теперь его исполнительный директор назначается по представлению Минкульта.

Лариса Солоницына (р. 1968) окончила киноведческий факультет ВГИКа, работала в журнале «ProКино», была редактором и директором авторского отдела кинокомпании «Профит» Игоря Толстунова, в настоящее время является главным редактором газеты Союза кинематографистов России «СК-новости».

Летом 2014 года приказом Владимира Мединского Лариса Солоницына была назначена директором Музея кино. Наум Клейман, занимавший этот пост с 1992 года, был переведен на должность президента музея. В октябре того же года научные сотрудники Музея кино в знак недоверия новому директору подали заявления об увольнении, но вскоре отозвали их по просьбе Наума Клеймана.







