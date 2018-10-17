Роберт Лоу выступит в серии Synthposium Live© Secret Thirteen
18 октября в московском клубе Pluton состоится концерт серии Synthposium Live, подготовленной создателями музыкального фестиваля Synthposium. Хедлайнером вечера станет американский композитор, мультиинструменталист и художник Robert Aiki Aubrey Lowe.
«Спустя год после гипнотического выступления на Synthposium 4 Роберт Лоу прилетит в Москву прямиком с польского Unsound, чтобы представить свою импровизационную аудиовизуальную программу», — сообщают организаторы концерта.
«Используя в качестве основных инструментов голос и модульные синтезаторы, он заряжает свою музыку экстатической энергией в реальном времени. Чувствительность аналоговых модульных систем откликается на органическую природу вокального выражения, которое в данном случае предназначено для создания состояния транса».
Также 18 октября в «Плутоне» выступят российские продюсеры HMOT (Стас Шарифуллин) и P.
Synthposium Live — серия живых электронных вечерних концертов, инициированная агенством музыкальных коммуникаций Main in Main. Серия началась в 2017 году выступлением молодого бруклинского электронщика Photay. В этом году помимо Роберта Лоу в Synthposium Live запланированы концерты финского дуэта Amnesia Scanner и немецкого музыканта Яна Елинека. Билеты на концерты серии можно купить на сайте фестиваля Synthposium.
новости
15:24Роберт Лоу выступит в серии Synthposium Live
15:01Алексей Сальников встретится с читателями в «Пионере»
13:06В ВШЭ пройдет конференция к 50-летию событий 1968 года
12:33Госдума утвердила изменения в закон о кинофестивалях
10:45Букеровскую премию получила Анна Бернс
Вчера
18:19Участники конференции «Гаража» переосмыслят понятие современности
16:43Объявлены номинанты Jager Music Awards
16:27МАММ представит «Московский альбом» Виктора ПивовароваВсе новости