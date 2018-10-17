Роберт Лоу выступит в серии Synthposium Live

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18 октября в московском клубе Pluton состоится концерт серии Synthposium Live, подготовленной создателями музыкального фестиваля Synthposium. Хедлайнером вечера станет американский композитор, мультиинструменталист и художник Robert Aiki Aubrey Lowe.

«Спустя год после гипнотического выступления на Synthposium 4 Роберт Лоу прилетит в Москву прямиком с польского Unsound, чтобы представить свою импровизационную аудиовизуальную программу», — сообщают организаторы концерта.

«Используя в качестве основных инструментов голос и модульные синтезаторы, он заряжает свою музыку экстатической энергией в реальном времени. Чувствительность аналоговых модульных систем откликается на органическую природу вокального выражения, которое в данном случае предназначено для создания состояния транса».

Также 18 октября в «Плутоне» выступят российские продюсеры HMOT (Стас Шарифуллин) и P.

Synthposium Live — серия живых электронных вечерних концертов, инициированная агенством музыкальных коммуникаций Main in Main. Серия началась в 2017 году выступлением молодого бруклинского электронщика Photay. В этом году помимо Роберта Лоу в Synthposium Live запланированы концерты финского дуэта Amnesia Scanner и немецкого музыканта Яна Елинека. Билеты на концерты серии можно купить на сайте фестиваля Synthposium.















