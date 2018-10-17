Букеровскую премию получила Анна Бернс

© The Man Booker Prizes

16 октября в Лондоне объявили лауреата Букеровской премии 2018 года. Ее получила североирландская писательница Анна Бернс за роман «Milkman» («Молочник»).

Об этом сообщает сайт Букеровской премии. Бернс стала первым лауреатом Букера из Северной Ирландии за всю историю премии.

«Молочник» — третий роман Бернс. Его действие происходит в 1970-х годах на родине писательницы, повествование ведется от лица 18-летней девушки, которую преследует мужчина гораздо старше главной героини, работающий молочником.

Председатель жюри премии, философ Кваме Энтони Аппиа отметил «необыкновенную оригинальность» романа Бернс.

В шорт-лист Букера в этом сезоне также входили произведения Дейзи Джонсон (Великобритания), Эси Эдугян (Канада), Рейчел Кушнер (США), Ричарда Пауэрса (США) и Робина Робертсона (Великобритания).

Лауреат премии получает денежный приз в размере 50 тысяч фунтов, каждый из номинантов — по 2500 фунтов.

Букеровская премия была основана в 1969 году, она присуждается за роман на английском языке, опубликованный в Великобритании и Ирландии. В прошлом году премию получил американский писатель Джордж Сондерс за роман «Линкольн в бардо».







