Объявлен шорт-лист Букера© The Man Booker Prizes
Сегодня, 20 сентября, жюри Букеровской премии под председательством философа Кваме Энтони Аппиа объявило финалистов 2018 года.
Шорт-лист Букера-2018 опубликован на сайте премии. В него вошли шесть книг:
- «Milkman» — Анна Бернс (Великобритания);
- «Washington Black» — Эси Эдугян (Канада);
- «Everything Under» — Дейзи Джонсон (Великобритания);
- «The Mars Room» — Рейчел Кушнер (США);
- «The Overstory» — Ричард Пауэрс (США);
- «The Long Take» — Робин Робертсон (Великобритания).
Британская писательница Дейзи Джонсон стала самой молодой финалисткой Букера за всю историю. премии. В то же время в список не попали роман «Warlight» канадского писателя Майкла Ондатже, чей «Английский пациент» в начале июля был удостоен премии «Золотой Букер» как лучшая книга-победитель Букеровской премии за 50 лет, а также графический роман «Сабрина» американского писателя и иллюстратора Ника Дрнасо, ставший первым комиском, включенным в лонг-лист Букера.
Лауреат премии и обладатель денежного приза в размере 50 тысяч фунтов будет объявлен в Лондоне 16 октября.
Букеровская премия была основана в 1969 году, она присуждается за роман на английском языке, опубликованный в Великобритании и Ирландии. В прошлом году премию получил американский писатель Джордж Сондерс за роман «Линкольн в бардо».
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