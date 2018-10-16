Beat Film Festival продолжает юбилейные спецпоказы

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20 октября фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, которому в 2019 году исполнится десять лет, в серии показов своих главных хитов представит в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» фильм «Daft Punk Unchained».

Серию «Beat 10 x Tinkoff» 30 сентября открыл фильм «B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине».

Продолжит ее 20 октября картина «Daft Punk Unchained» (Франция-США, реж. Эрве Мартен-Дельпьер), рассказывающая историю французского электронного дуэта Daft Punk. «Из фактов, фрагментов выступлений и интервью очевидцев складывается не столько история успеха, сколько ответ на вопрос, как герои к этому успеху пришли. А вместе с ним — целая отдельная удивительная вселенная, которую эти двое создали».

Фильм был показан на открытии Beat Film Festival в 2016 году.

Следующим в юбилейной серии станет 31 октября фильм-сенсация фестиваля Sundance «Все эти бессонные ночи» (Польша, реж. Михал Марчак) российская премьера которого состоялась на Beat Film Festival в 2017 году.

«Фильм действует на стыке игрового и документального кино: все имена участников, "декорации" и диалоги реальны. В центре сюжета — Кшиштоф и Михал, молодые парни из Варшавы, для которых жизнь — беспечная игра. Их дни и ночи наполняют бары, квартирники и опен-эйры, прогулки по улицам с закрытыми глазами и похмельные обнимашки с красавицами».

Проект «Beat 10 x Tinkoff» реализуется в партнерстве с Тинькофф Банком







